自由廣場》也談「谷辣斯‧尤達卡」之謎

◎ 林瑤棋

自從行政院任命Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）為政院發言人之後，這個怪名字引起了許多人的好奇，七月三十日貴報A14版也介紹了原住民的名字及原漢簡史，作者並呼籲趕快有一本「原住民命名介紹」。其實，筆者於一九九九年九月就已出版了《臺灣原住民的姓名》一書，當年筆者在廈大人類所擔任客座時，為教學之需要，曾在全台原住民各部落做田野調查，調查後集結成書，由中國人類學會出版，銷售到台灣也不少數量。

本書所稱原住民是指未被漢人混血的十三、四個族群，與漢人混血而完全漢化的平埔族不算原住民。原住民被分成二種，一種是「番界線內」的叫山地原住民，一種是「番界線外」的叫平地原住民，往往同一個族有山地原住民和平地原住民，例如阿美族即是，平地原住民與平埔族完全無關。

談起原住民的命名方式，除了蘭嶼的達悟族之外，其他各族都大同小異，有子父連名制（父系社會）和子母連名制（母系社會），這麼多族只有阿美族和卑南族是母系社會，其他都是父系社會。他們沒有姓氏，只有名字連上父輩的名字，也就是說發言人谷辣斯是尤達卡的孩子。

他們各族所使用的名字只有二、三十個，名字就在這少數中任選一個，所以同一個部落容易有同名，故連了父（母）的名就不會混淆了。

由於早期壽命不長，活的人只有二代人，所以谷辣斯是長女，故她與祖母同名字，將來谷辣斯的長孫女也是叫谷辣斯，第五、七、九代的長孫也都叫谷辣斯。至於她連上父親尤達卡的名字，既然說她是阿美族，因為阿美族是母系社會，應該連上母親的名字才對，筆者猜想谷辣斯可能他們家離開部落太久，已忘記習俗（母系社會是連母親），也或許媒體報導錯誤，尤達卡是母親而誤報為父親。

媒體也說，谷辣斯可能和十九世紀的英雄Kolas Mahenheng有血緣關係，可能作者誤會Kolas是姓，其實那是名，不是姓，而十九世紀那位英雄是男性，因阿美族是母系社會，無法追溯男性祖先。由於限於篇幅，僅做簡單介紹，真正要說明，幾萬字也難言盡。

（作者著有《臺灣原住民的姓名》）