自由廣場》FSRU：用電新高談「三接計畫」替代方案

◎ 陳文卿

昨天（七月三十一日）台灣用電量創歷史新高，新聞同時報導攸關我國二○二二年起供電穩定的第三天然氣接收站興建工程（三接計畫），中油表示「觀塘是唯一選擇，台北港絕對趕不上期程」。

「三接計畫」因對觀塘當地珍貴的藻礁生態可能影響的疑慮，在七月初的環差會議中遭建議退回了。中油將修正環差書內容，希望能在下次審查中翻案，但即使獲通過，時程最快也將延至二○二三年才能供氣，何況變數仍多，不免讓人憂心忡忡。因此，台電及中油似乎應該研究評估是否有其他替代方案。

美國能源資訊署（ＥＩＡ）有份研究顯示，近年來有些國家為滿足天然氣需求，不再花大錢打造大規模的陸上接收站，轉而選擇以停靠外海的船舶作為接收站，再將氣化後的天然氣通過海底輸氣管線送至陸上給發電廠。這就是所謂的「浮動及再氣化裝置」（Floating Storage Regasification Unit, ＦＳＲＵ），其外型類似液化天然氣（ＬＮＧ）運輸船，但除了運輸、儲存ＬＮＧ的功能外，還能對ＬＮＧ的再氣化，操作靈活方便，成本效益也較高。相對於陸上接收站，開發時間更短，建設成本相對較低，使用起來也更為靈活。最重要的是，完全克服建固定式設施對環境生態的疑慮。

據了解ＦＳＲＵ早於二○○五年就已首次在美國的墨西哥灣應用了。現在包括巴西、中國、印尼等全球已有許多國家應用，且如印度、菲律賓等都陸續採行。尤其是像千島之國的印尼，在許多島嶼供氣發電，採浮動式接收站遠較陸上接收站效益更高。中國於二○一四年首次在天津採用ＦＳＲＵ來儲存和再氣化ＬＮＧ，其輸出的天然氣已高達一億立方米。

目前成熟的商業化系統，一艘ＦＳＲＵ的船舶可以有約五萬立方米的天然氣儲量，可供應約200MW電廠需求。而配合電廠的需求可以增設好幾座系統。

台灣四周環海，我們必須利用地理條件的優勢，就像綠能的主力必須靠離岸風力一樣，海事工程將是我們未來推動許多重大建設的主力。因此，大潭電廠天然氣接收站是否可以ＦＳＲＵ作為替代方案，值得政府審慎評估。

（作者任職環保技術服務業，新竹市民）