自由廣場》高雄子弟省思氣爆四週年

◎ 陳信諭

二○一四年七月三十一日晚上十一點五十五分起，高雄市前鎮區的多個路段發生石化管線爆炸的慘劇，總共釀成三十二死、三二一人受傷。四年來，歷經艱辛的災後重建和高市府「代位求償」的努力，最近法院一審判決出爐，判決市府必須負起四成的責任，而榮化、華運兩公司須各付三成。這起高雄人無法忘懷的傷痛事件，所炸出的問題更是台灣戰後工業發展缺乏通盤都市規劃，所釀成悲劇的一個縮影。我深信，最好的反省，就是了解事情發生的深層原因，才能徹底改善公共安全事件頻傳的高雄，我們的故鄉。

氣爆起因，是因石化管線破洞，造成大量丙烯外洩，事情發生時卻沒人掌握到管線的圖資，其中都有高度人為疏失的因素。但令人納悶的是，為何石化管線會通過人口稠密的住商混合區？又為何會將石化管線穿越排水箱涵，導致鏽蝕破裂，使市民暴露在隨時可能爆炸的風險之中？

首先，管線設置要點規定，管線不能穿過箱涵。但在一九九一年，當時是中國國民黨吳敦義擔任市長，施作箱涵卻便宜行事，沒照設計圖施工、又只用保麗龍包覆管線、驗收竟然也還通過，法院一審判決才會認定高市府有四成責任。而管線通過市區，更是因為戰後無心根留在地的國民黨，延宕通盤性的都市規劃，導致錯失引導住商人口和工業管線行經路線分流的時機。

國民黨理應要負起最多的政治責任，但是，我們可以看到國民黨在災後打著選舉算盤，極力抹黑「代位求償」，就是要開脫自身的責任，鬥臭高市府，以利國民黨年底的選舉。這款政客！

高市府當然有不可逃避的責任，不會因代位求償就免責；很多災後處理也有再改進的空間，若是採取國賠，受災戶向財團和政府提出訴訟，猶如「小蝦米對大鯨魚」，況且，到現在四年後還只能看著一審判決後的上訴，定讞遙遙無期，更是除了家園重建、心理修復外，還要面臨訴訟的壓力，實在太過殘忍；如果由政府先代位向法院提起訴訟，才是一場量級相等的「大鯨魚對大鯨魚」、是體貼受災戶的方式呀！

身為高雄子弟，還能記得當時看到火海一片的心情。記取教訓，我們真心希望，每一次慘痛的公安災害之後，都能真正找到背後根本性的原因，以及如何讓災後處理模式更好，而不是被政客毫無建設性的政治口水淹沒了。

（作者為醫師，高雄市民，激進側翼成員）