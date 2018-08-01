自由廣場》《林保華專欄》透視馬習內心的焦慮不安

最近馬英九與習近平都在台灣人面前盡情表演。正因為他們都善於表演，所以我們在觀看時不能只看表面現象而被誤導，必須透過現象看本質，看透他們的狗皮膏藥。

馬英九是因為「三中案」被起訴，以他的巧言令色與得理不饒人，面對三百張光碟片無法據理反駁，而是行使緘默權，就知道這場官司他輸定了。表面鎮靜卻企圖模仿十一年前因為特別費案被起訴的故技，以再次出選總統來脫困。然而除了蔣介石搞過「復行視事」，台灣歷史上還沒有吃回鍋肉的總統，因此要民眾接受有一定難度。

馬的特點是善於偽裝與做作。首先他到處講話與輔選抨擊現政府，然後大動作成立新的基金會來熱身並暗示他的企圖心，還裝模作樣不願回答是否再選的問題。不過他一句「過去八年執政犯過一些錯誤，卸任這兩年來深自檢討」就露出馬腳，那是表白如果他重新執政，將會糾正這些錯誤來騙取民心。

然而馬英九沒有講到底他是犯了什麼錯誤，這就是最大玄機。馬以傾中與無能把國民黨搞垮，然而他沒有承認這一點，還批判民進黨走偏，因此他反省的應該是為何執政時沒有及時徹底投共，讓有能力的共產黨直接統治台灣，那麼現在國民黨與馬英九還可安享特權，沒有清算黨產與各個領域的改革了。因此如果這次再讓馬英九國民黨重新執政，台灣民眾將面臨共產黨的直接浩劫，這點從近來習近平對台灣的無情打壓可見一斑。

習近平對台灣做出許多動作，原因很簡單。他的狂妄自大與擴張野心已使美國驚醒，經貿戰直搗黃龍讓他受到黨內與拳民的壓力。中央禁止媒體罵川普，然而極端民族主義必須有個宣洩的出口，避免傷了自己，於是台灣成為出氣筒。

然而習近平的表演也讓人看穿他的困境。共產黨自以為聰明的「革命兩手」就是對對手的一打一拉。習近平把連戰找去展示善意，無非要穩住台灣，不要添亂。然而美台關係的急劇升溫並非台灣主動，而是美國的戰略需要，習近平無法對美國以牙還牙，便亂咬台灣，其中最明顯的就是拔除台中市的東亞青年運動會主辦權。

中共在台灣藍綠陣營都佈下間諜網，不會不知道民進黨對東奧正名公投態度冷淡，民眾也希望維持現狀免得惹來麻煩。可是中國偏偏不顧事實在這方面大作文章，惹來民眾的反彈，並會加強台灣內部的團結而鞏固民進黨的選情。這次「毀台」抵銷了不久前的「惠台」，充分反映了習近平的進退失據，還不計美國將會如何反制習近平。

如此馬習，只能說是多行不義必自斃。台灣民眾除了須看穿這兩賊的面目，還須珍惜目前形勢，穩步走向正常國家。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）