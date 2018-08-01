自由廣場》評易思安的善意提醒台灣人

◎ 邱垂亮

美國智庫研究員、《中共攻台大解密》作者易思安（Ian Easton），日前在自由時報星期專論發表「你或許深信不疑的三大謊言」專文，指出兩個台灣人的錯誤看法：一是台灣不會陷入烽火，夜可安眠，因為幾乎可確定中國絕對不會武力犯台；二是台灣的軍力不可能在戰爭中取勝，解放軍數日內即可亡台。他認為，相反地，目前台灣處境危險，中國正擴張軍力準備入侵。還有，台灣武力不弱，足以打一場勝仗，絕非一戰即敗，有美國的援助，台灣可以擊退來犯的敵人。

易思安心懷善意，提醒台灣人要有明確的敵我認識和高度的警覺性，不必妄自菲薄，心懷必敗的投降主義。不過他的說法也有矛盾的地方，值得我們商榷、深思。

習皇帝的中國當然想盡快武力吞食台灣。他非常想要但不能、不敢，因為他的解放軍一定打不贏美國，不能速戰速決打敗台灣國軍，輕易侵占台灣。戰略學家大都同意，中國軍力落後美國起碼二十年，有人評估是五十年，甚至一百年都追不上。

還有，大家心知肚明，中國動武打台灣，不管勝敗，中國經濟必然分崩離析，習皇帝的中共政權也可能四分五裂。如是險招，習皇帝能不謹思慎行，敢貿然行走？當然，他可能做自我陶醉的「中國夢」昏了頭，不知天高地厚，或在目前已暗潮洶湧的權力鬥爭中鬥輸，鬥急了，抓狂，飲鴆止渴，最後豪賭，動武打台灣以求權力自保。

所以，台灣人當然不能天真，認為中國絕對不會武力犯台，那是不切實際的逃避心態。還有，台灣人也不能認為台灣武力很強，足以打一場勝仗，那是癡人說夢話。馬英九執政八年廢棄台灣武功，抱著投降主義，等著被統一。小英兩年來「維持現狀」，國防預算還是不到ＧＤＰ的二％，要實現二○一六選總統時的諾言，追上美國的三％，甚至達到以色列的四％，還有很大距離。面對窮凶極惡、致命敵人的中國威脅，台灣要像以色列，富國強兵，有足夠的武力打勝仗，才有主權獨立的生存希望。這無庸置疑。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學政治系教授）