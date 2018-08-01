自由廣場》探望馬侃 請總統斟酌

◎ 陳永昌

蔡英文總統八月中旬前往友邦巴拉圭參加新任總統阿布鐸就職典禮，一如既往，過境美國具體安排再度成為討論話題。就職兩年多來，蔡英文總統出訪海外曾經三度過境美國，其中兩次前往中南美洲，分別停留邁阿密、洛杉磯、休士頓以及舊金山等城市，去（2017）年10月則趁前往南太平洋之便，途經夏威夷與關島。

週一外交部宣布，此行去程將過境西岸洛杉磯，回程則在南部大城休士頓停留。中央社上週曾經透露：蔡英文總統可能過境「先前未曾造訪的城市」，十分可惜，這趟「同慶之旅」在過境地點安排上並無突破亮點，都是之前曾經造訪過的城市，尤其美中不足的是，蔡英文總統錯失了前往探視罹患腦癌靜養中馬侃參議員(John McCain)的寶貴機會，親自向老朋友送上感謝與祝福。

環顧美國政壇，最挺台灣的政治人物絕對非馬侃莫屬，只要台灣有需要，這位2008年共和黨總統候選人總是一馬當先仗義執言，為處境艱困的台灣積極發聲，尤其，每當台灣官方顧慮美國行政部門立場時，馬侃無懼以重量級國會領袖身份毫無保留替台灣出頭，像是以他為名的2019財政年度《國防授權法》，明文支持強化台灣國防自衛能力，增加美台軍隊的高階交流與聯合訓練，便是其中一例。綜觀歷來友台護台的發言記錄與法律提案，馬侃毫無疑問樹立後繼者很難超越的最高上限紀錄。

2015年6月蔡英文總統以總統候選人身份訪問華府國會山莊，第一位見到的重量級人物就是馬侃；馬侃後來也在選舉結果揭曉當天與就職日兩度發表聲明，恭賀蔡英文總統勝選及就職。2016年6月5日，馬侃率領聯邦參議員訪問團一行七人搭乘專機來台，當面向蔡英文總統道賀，這是暌違廿四年之後，再度有美國參議院軍事委員會主席率團訪問台灣，也是近十年來人數最多的美國聯邦參議員訪問團，無疑是向當時剛上台不久的蔡英文總統表達最強而有力的支持！

去年7月馬侃確診罹患腦癌消息傳出後，蔡英文總統曾經透過推特祝福其早日康復，官式互動之餘更顯露濃厚私人情誼。正與腦瘤奮戰不懈的馬侃，近期一直待在家鄉亞利桑那州首府鳳凰城靜養，該地做為美國西南地區重要交通樞紐，滿足便利、安全、舒適與尊嚴等過境安排四項條件當然不成問題，外交國安團隊或許顧慮到與其諸多政治見解南轅北轍的川普總統面子，避免捲入美國政壇內部紛擾，但是，探視問候病篤老友，其實只是敦厚素樸台灣人在人情義理上的最起碼表示。如今補救之道，只能委請駐美代表高碩泰大使代表總統前往致意…

此時此刻台灣面臨排山倒海而來的孤立打壓，美國行政與立法部門對台灣的支持，也同步達到前所未有的強勁力道，飲水思源，絕對要感謝馬侃的付出與貢獻，台灣人民欠他一枚「特種大綬景星勳章」！

（作者為台北市民間工商社團副秘書長）