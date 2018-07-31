自由廣場》（北社論壇）正視教育的轉型正義

◎ 李川信

台灣是個移民社會，包容不同族群，不管先來後到，理應認同土地並視為安身立命的所在，以形成命運共同體；然而錯誤的教育內容與政策，卻造成國家認同的錯亂與危機。教育是國家的軟實力，也是心防的基石，以教育為「桶箍」，可以形塑文化、語言、族群多元、國家一體的台灣共識與價值；因此，轉型正義不落實於教育，無法提升台灣的國力。

從台灣大學校長遴選事件，我們清清楚楚地看見一群「擁抱獨裁專制、具有強烈黨國思想、打壓校園民主與學術自由」的人，組成所謂的「大學校園自主聯盟」，避談遴選違反學術倫理與法律，反而企圖顛覆大學校園的自由民主，集權力於一身，其言行不僅媚共，甚至甘願成為中國的傳聲筒。這群人橫行於各大學校園內，阻擾轉型正義的實施，為人師表令人汗顏。

而中小學校園之中，亦不遑多讓。

新北市鷺江國小劉老師與翁老師帶學生校外教學，參觀鄭南榕基金會的「查某人ｅ二二八攝影展」，事後一位有異議的家長向陳姓議員陳情，該議員隨即與教育局副局長及鷺江國小校長召開記者會，痛批政治干預校園，果不其然在教育界造成寒蟬效應；反觀帶學生到慈湖、頭寮、中正紀念堂膜拜威權的象徵符號，卻被視為理所當然。這又是一樁抗拒校園轉型正義的不良典型。

新北市江翠國中潘老師，多年來進行「繪畫二二八」的教學活動，並設計學習單讓學生於寒假期間參觀二二八紀念館，學習單卻經常被導師沒收，還有導師狂言「這學習單很政治，叫潘老師來找我。」足見不少中小學教師的內心，無時無刻存在著「小警總」，一遇到「事實真相」隨即自動羅織罪名。教育界的轉型正義實已刻不容緩。

西班牙曾因獨裁者佛朗哥的幽靈盤繞，轉型正義不彰、內鬥嚴重，造成國家競爭力衰弱，其國會為扭轉國家命運，加速轉型正義的落實，於二○○六年通過「歷史記憶法」，拆除獨裁者的標誌與牌匾，更通過「除垢法」，將佛朗哥的墳墓移出烈士谷。西班牙能，台灣何嘗不能？

台灣也是因獨裁者的魅影揮之不去，造成國家認同混亂。當「促轉條例」通過，清除威權象徵，展現公權力，貫徹轉型正義，就是執政者應該負起的責任。

（作者為台灣北社社長）