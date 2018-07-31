自由廣場》中國霸凌 美國反中火上澆油

◎ 黃天麟

中國行文四十四家外國航空公司限期將台灣改為「中國台灣」，白宮在第一時間就發表公開聲明，稱之為「歐威爾式的胡言亂語」。儘管美國政府反對，結果四十四家國際航空公司都不得不屈服，調整有關台灣的標示，連美國三家主要航空公司亦在中國限期前刪除台灣，代之以城市名稱。顯然，此次美中角力，以中國之全勝收場，是中國歐威爾式霸凌之勝利。不過「失之東隅，收之桑榆」，台灣獲得的，恐比中國所得的多得多。理由如下：

一、完全依順中國意志更改的國家有新加坡、澳、泰、英、印尼、菲等七國，法、印度、美、日、韓、紐六國所屬航空公司即做修正。這六國均屬大國，顯然他們對中國的「台灣是中國的一部分」之主張，持抗拒及否定立場。換言之，一半以上國家間接表示「台灣是台灣」（註：英航是改了，但英國政府表示反對中國民航局的立場），是台灣的勝利。

二、中國歐威爾式霸凌之勝利，對美國是記大耳光。四年前，中國宣布籌組亞投行，美國表示反對，但報名截止前，英國為爭取人民幣在歐洲的清算平台，宣布加入為創始國之一，亞投行美中角力一面倒向中國，參與國達四十七國，歐巴馬顏面盡失，應是他八年執政最難堪的丟臉事件。但亞投行一役，卻埋下美國反中火種，川普之當選與亞投行不無關係。此次北京歐威爾式霸凌之勝利，將會與亞投行震撼一樣，對白宮的反中情緒是火上加油，長期言，絕對對中國不利（反面是利台）。

三、就在北京要求各航空公司更改「台灣」名稱限期的前一天，以「台灣民間推動東京奧運正名活動」為由，北京發動召開東亞奧林匹克委員會，決議停辦原訂明年在台中市舉辦的東亞青年運動會。具投票權的蒙古、香港、澳門、南韓、北韓、中國等理事及主席共七票同意，僅台灣一票反對，日本棄權。南韓、蒙古之扈從北京意向所表示的是東亞除台灣、日本外，都已落入中國的勢力範圍。美國未涉及此事件，但中國在會中展現赤裸裸的「銳實力」，應已給予白宮一個警訊，「重返亞洲」不能口頭說說而已了，急需具體的行動。

歐威爾式霸凌的勝利，使全球對中國之印象更加惡化，美國人對中國具好感者已降至二十八％，對台灣言，一時的挫敗不是挫折，關鍵仍在於島上全民的意志與決心。

（作者為國策顧問，曾任第一銀行總經理、董事長）