自由廣場》黑鷹直升機 軍售、商售不同

◎ 吳人中

拜讀張先生投書「國防採購清單看國造計畫」，對其「國機國造」理念深感認同，惟文中引述土耳其與台灣之間的「黑鷹」直升機獲裝案例比較，似與實情有所出入。

首先，我國陸軍採購黑鷹直升機與「土國通用直升機」（ＴＨＵＰ）案獲裝情況不同，除了文中所述的合作生產模式差異外，我國當時係以「戰備急需」建案，採軍售（ＦＭＳ）模式；土耳其則主要是循商售（ＤＣＳ）模式，以快速獲得供售國現役或具完整壽期經驗之裝備，但能否成功列裝使用，尚具風險。

其次，土案雖早於二○一一年宣布，卻遲至二○一四年方簽訂契約；期間，雙方還曾就出口許可產生爭執，賽考斯基（Sikorsky）公司於去年三月二日才交付首架原型機，後續「土國國產化」後的品質風險與後勤維持參數如何，尚不得而知。若一切順利，正式交機將在二○二一年開始。相對於我國自二○一五年起黑鷹機已近獲裝完成，並開始演訓、值勤相較，何者較符我國國情所需呢？

第三，土耳其敢這樣簽，是因為已付了學費（前已陸續採購兩百餘架），鑑於後續約有六百餘架的需求，同時該國已具備技術能量，因此才由土耳其航空工業（ＴＡＩ）公司作為主合約商，納入土國發動機工業（ＴＥＩ）公司、零附件生產之Aselsan、航電的Alp公司，共同與原廠合作生產、技轉等。試問我國有無如此規模產業？

「提供就業機會」的誘因只是表面，真正有價值的技術則難以獲得，且須厚植而來。如真有實質需求，建議從「整合相關產業能量、爭取技轉開拓市場」切入為宜，相較土國黑鷹案，有更多更佳的例子可供參考。

（作者為陸軍少校，台北市居民）