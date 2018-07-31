自由廣場》日本新政衝擊台灣長照

◎ 伊佳奇

至今年六月底，台灣社福類國際移工主要來自印尼，有191,942位，越南僅28,040位，若加上來自菲律賓、泰國等全部共251,842位。換言之，至少三分之一有長照需求的家庭是依賴國際移工。

但近日外電報導，日本將在一年內引進三千位越南移工從事看護，2020年夏天前共引進一萬人，日本政府的健康暨醫療戰略推動本部（負責人是首相安倍晉三）與越南政府已就此達成協議；未來並將擴及印尼、柬埔寨、寮國。台灣受此衝擊，未來越南來台的看護人數可能只減不增，甚至來自印尼的移工數量也會受到影響。

隨著勞動人口減少，全日本的飯店、農場及建築工地都感到人力緊縮。此外，東京奧運將於2020年登場，人力需求持續增加。日本政府因而擬定新制，為缺工嚴重的產業擴大引進外勞。惟因過去施行嚴格的移民政策，目前為止，僅開放極少數所謂的非技術外國勞工。

但基於經濟及人口老化因素，日本政府今年六月宣布，為外國人設立五年新居留工作資格的計畫，計畫在2025年前，為缺工嚴重的建築業、農業、住宿、照護、造船五大領域，引進逾五十萬名移工。所以越南的這一萬名看護僅是五十分之一，移工來源勢必擴及其他國家。

日本經濟產業省表示，在照護領域，2015年日本的看護缺工四萬人，即使從海外引進一萬人，還是缺三萬人。2025年前須增加五十五萬名人力，預估到2035年，看護短缺達七十九萬人。日本政府已採取提高酬勞等措施，以吸引日本人投入照護產業，但仍無法填補此缺口，所以計畫每年引進約一萬名國際移工。

台灣目前所發展的長照2.0，同樣面臨照護人力短缺問題，但相關政策卻分散在勞動部、衛福部、教育部等，欠缺跨部會的政策規劃。看看日本，想想台灣，若再不重視照護人力整體政策規劃，日本新政策一旦上路，產生排擠效應或比較利益原則下，勢必衝擊現有二十五萬聘請國際移工的台灣家庭，以及未來計畫聘工的家庭，怎麼會不對長照2.0產生更大壓力？

（作者為長照政策研究者、台北市政府市政顧問）