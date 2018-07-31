自由廣場》東奧正名公投 更是非連署不可

◎ 康友財

二○一九東亞青年運動會台中市主辦權被中國運作撤銷後，本應是國人同仇敵愾，一致聲討中國，然而怪異的是，指責「東京奧運正名公投連署」的聲音，隱隱有主流之勢。連自許為獨派者，昨天都以投書表示低調、晦澀的不滿。對嗎？

很簡單：東奧正名公投成不成案都很難說，以東亞青運「事發前」的七月二十日新聞報導，第二階段連署書有十萬份，但距離八月底二十八萬份門檻還有十八萬份。紀政還說，為了安全起見，希望能衝到三十五萬份。再觀察其官網，告急聲音不絕，似乎能否成案都有問題（據了解與執政的民進黨不樂見其成有關）。但就算成案，年底公投能否通過，也是個問題。公投通過後，國際奧委會同不同意，問題更大。中國拿此當理由，根本是惡霸作風—白話說，台灣還沒做錯事，而且以國際奧委會來函來看，也容不得台灣做，中國卻先動手懲罰台灣。憑甚麼？這不正是標準的國際流氓嗎？讓人懷疑這股指責「東奧正名公投」的聲音，是不是有特定親共的政治勢力在運作帶風向？那我們支持台灣的公民更是非得連署表態不可！

姜皇池教授昨天在「搶救東亞青運主辦權」文中表示，「積極在體制內循爭端解決機制謀求救濟之途徑，能否產生實際改變效果，或能否得到滿意結果，固然皆在未定之天，且失敗可能性甚大」，但他仍主張「尋求任何一絲可能的國際救濟或同情空間，不僅對內要凝聚共識，對外更要告訴國際社會：成為霸權的中國其崛起的過程與結果，一點都不和平。」誠哉斯言。

（作者現任教職，桃園市民）

簡單粗暴野蠻

◎ 愚工

最近中國粗暴主導拔掉台中主辦二○一九年東亞青運的權利、二○○○年大選前夕朱鎔基猙獰的警告、一九九六年大選前夕中國的飛彈演習，這些方法在中國「簡單粗暴野蠻」的文化裡，都是嚇阻台灣人民、抑制「台獨勢力」的方法。儘管有識之士嗤之以鼻，但中國官員仍是「至於你信不信，反正我是信了」。

筆者以一次親身經歷告訴國人：別被中國的「簡單粗暴野蠻」文化嚇倒。幾年前，我在北京的房子（外交部人員的住宅）因浴室漏水，不得不敲掉浴缸換修水管。這時隔壁的一位處長過來阻止，說敲打震動了他家牆壁，不准我們裝修。我客氣地請他體諒我們不得已的苦衷，但對方仍蠻橫說不可以。這時我那高官二代的中國籍妻子，跳出來把我的話用「簡單粗暴野蠻」的方式指著對方痛罵，罵畢，對方居然悻悻然地夾著尾巴式地離開了。我見識了中國式風格，我家浴室順利修好了。

這例子告訴我們，東奧正名應該繼續進行，用台灣式的「簡單粗暴野蠻」方式正告中國：「至於你高不高興，反正我就是認為台灣就是台灣」。

（作者為台商）