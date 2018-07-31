自由廣場》敬致台灣運動員 談奧運金牌選手Jesse Owens

抗議霸權是利他、是天職

◎ 張睿銓

台灣長期以來的正名爭議，有一部分來自於政府和民眾對於「中華台北」一名的誤解，以為這個名字是比較非政治、傾文化的用語。然而，就英文對應用語「Chinese Taipei」來看，它的中文絕不是中華台北，而是「中屬台北」，例如歷史上曾稱Morocco為「French Morocco」，中文是「法屬摩洛哥」，時為法國殖民地（1912-1955）。在此Chinese和French都不宜視為文化形容詞，而是有強烈所有格性質的形容詞。我想大部分的台灣人應該無法接受「中屬台北」之名，但卻被有意無意混淆視聽的「中華台北」所蒙蔽。

然而，卻也有運動員說怕要求正名之後台灣運動員會沒有舞台。恕我直言，他們是怕「自己」沒有舞台。其實不止運動員，台灣各行各業都面臨中國壓力，但我們照樣全面性地要求台灣正名，因為我們著眼的不是自己現在有沒有舞台，而是希望未來我們之後的每一個人都可以有一個自由的舞台，不要像現在這樣到處受限。對，看起來是犧牲到你了，但現在不做，未來不會有改變，我們世世代代所站的舞台都只是瞧不起你的施捨，何來榮耀？

我們的運動員很棒，能提出1936年柏林奧運時美國黑人運動員Jesse Owens例子，來討論這次的正名運動；但不幸的，例子只舉一半。當時的他雖然最後決定參賽，但先前他不只一次地以公開信和媒體訪談，譴責德國納粹對有色人種的歧視主義。他最後沒有退賽的原因，有可能是在當時的時空，美國本土對黑人的歧視也很嚴重；因為種族隔離政策，黑人坐公車只能坐後座，學校分成白人和黑人學校，連白宮內的白人和黑人職員的辦公室和廁所都是分開的。他得不到社會的奧援，從他得到金牌後並未被邀請去白宮、也未在其他場合受當時的羅斯福總統表揚就可見一斑。請記得：1936年的美國還沒有黑人總統。

現在這個台灣的正名訴求，目前我沒有看到鼓勵或要求運動員退賽（倒是可以說是「中國」要求「台灣」退賽），所以用Jesse Owens的例子來理解是有問題的。但我們可以學習他的地方是：Jesse Owens很明確地抗議德國納粹，並以身為黑人為榮。世人因此不只記得他在運動場上的英勇風姿，也永懷他為人權和正義所做的努力。我們或許很難期待每個人都要為自己的國家而榮，但抗議不公不義是道德，也是天職。

（作者為中興大學外文系講師，彰化縣民）