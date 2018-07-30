社論》自由經濟體聯合抗中之必要

美國與歐盟之間劍拔弩張的貿易爭端出現和緩契機。美國總統川普與歐盟執委會主席容克日前達成協議，同意展開全面貿易談判來化解分歧，致力達成非汽車工業產品「零關稅」、「零貿易壁壘」及「零補貼」，歐盟並承諾增購美國的天然氣、大豆，美國則首肯暫不加徵汽車關稅。川普稱許美歐關係進入一個新階段，是美國農民的勝利，容克則肯定歐美是親密夥伴和盟友、不是敵人，雙方應攜手合作。

美歐的協議並無具體細節，後續的談判仍有諸多障礙有待克服，但在全球貿易戰烽火四起之際，雙方表現的和解意願，可望化解蠢蠢欲動的保護主義逆流，為全球經濟成長帶來正向能量。除此之外，美歐貿易爭端停火的重大轉折，則是雙方將在貿易戰場上合作對抗中國，使川普掀起的貿易戰由局限於美國優先與經濟復甦的個別國家利益訴求，提升至自由市場與國家資本主義的制度之爭，讓世俗的經濟戰轉化為捍衛普世價值的理念之戰。令人欣慰的是，美歐在抗中議題上均表達明確的合作意願，白宮經濟顧問庫德洛透露，美國和歐盟將結盟對抗中國，而容克更肯定表示，歐盟打算在中國問題上幫川普總統的忙。

另外，歧見頗深的北美自由貿易協定的修正版也接近完成階段，讓川普更可以聚焦於美中貿易爭議的解決。可見下一階段貿易戰的主要戲碼，將由川普以一國之力對抗全球主要貿易國家，及質疑現存的多邊自貿協定與區域經濟整合，轉變為自由經濟體的整合力抗以國家力量為主導的所謂中國特色社會主義經濟。當然，中國的崛起形勢已成，憑其經濟力的擴延，亦不斷拉攏盟友，意圖阻斷美國步步進逼的力道。最近在南非舉行的金磚五國高峰會，習近平身為全球最大保護主義及貿易障礙大國的領導人，卻宣揚所謂反對單邊主義與保護主義的歪論，即為明顯的戰術出擊。可以想見，中國在未來的貿易戰中將會散播這種似是而非的假議題，扭曲真相，企圖混淆世人的認知，以保護中國以不公平、不對稱手段取得的既得利益。

川普性格多變，政策充滿不確定性，復以其對外政經談判的強悍態度似乎不分敵友，引發盟友疑慮。但是，其核心思維卻堅定不移，在競選時即挑明美國的經濟劣勢，尤其中產、勞工階級的艱困處境，係源自美國身陷不公平的貿易困境之中，被其他國家佔盡了便宜，故而其外交與經貿政策乃以美國優先為核心價值，以高姿態的進擊策略，直接衝撞對手。川普到處挑起貿易戰烽火，固然令人憂心大蕭條的幽靈或將伴隨保護主義降臨，不過，其立論的基礎乃是美國真實的處境，此即長期扮演全球消費引擎，卻因明顯不公的貿易遊戲規則，導致自身承受巨大逆差。縱然美國是全球第一大經濟體，亦難以承擔如此龐大的經貿失衡狀態，及其造成的國內貧富差距擴大。故而，川普的強硬對外政策，在世人眼中看來似乎顯得激情、躁進，卻深得美國人心，尤其出手重擊中國，民調一再上揚，迭創新高，意味多數美國民眾並不認為川普是麻煩製造者，反而視之為帶領美國走出困境歧路的領航者。

當前世界存在的經貿矛盾，包括兩種意涵︰一種是國與國之間的經濟利益競逐，其不公平的癥結在於遊戲規則，可以透過談判協商獲致改善，歐美日之間的矛盾乃是此種類型；一種則是不同制度與價值之爭，在這方面美國是市場經濟的奉行者，崇尚開放與自由競爭，相對地，中國是國家壟斷型經濟，卻披著自由貿易的外衣，以補貼、強迫技轉及各種關稅壁壘保護國內產業，對外則以低價傾銷進行不公平貿易。故而，意欲解開美國困境的正確策略，乃是先與實施市場經濟的盟友修正改善貿易不均衡狀態，再來則是與中國進行制度上的對決衝撞，遏阻壟斷式經濟對全球越益增強的宰制，方可確保自由資本主義永續運作。幸運的是，當前的世局正是朝著這個方向發展。