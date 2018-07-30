自由廣場》我是獨派 我看東奧正名公投

◎ 正反修羅

假設有親中國共產黨的台灣急統派公民按照我國法律，連署提案公投「以『中國台灣（Taiwan, China）』的名稱參加2020年東京奧運會」，中選會必須依法審查，我們也必須尊重參與連署提案者之公民權。因為「民主、自由、法制」是我國的「核心價值」，也是「國際上」其他民主國家「共同的」核心價值。政府如果忽略了以上的「普世核心價值」，去打壓上述滿足中華人民共和國的期待、取悅中國政府的公投，那麼，我國民主法治的核心價值就蕩然無存，失去立國的精神。

同理，中央政府也不能丟棄「國際上民主自由的共同核心價值」去打壓「東京奧運台灣正名公投」。但是，國際現實是「自己國家的利益至上」，許多國家協助中國打壓台灣以維護其國家利益，也是必然的。然而，國民繳稅、服兵役以維持中央政府的運作，不是讓你中央政府消極地不去打壓公投就可以，而是必須積極地預判「東京奧運台灣正名公投」會遇到什麼國際現實的問題？預先防範中國的打壓，防範對我不利情勢，擬定對策所需的各種「未來事件表Future Event」、「競爭情報分析Analysis of Competing Hypotheses（ACH）」、「情境模擬Scenario」…，乃至於「危機管理」，這些方法論，早在李登輝總統時代，就已經是國安會很成熟的技術。這次「東京奧運台灣正名公投」，搞到台中市的東亞青年運動會主辦權被取消掉，民進黨政府顯然怠忽事先防範的職責。

另一方面，筆者自我定位是獨派，但我自許必須是一個負責任的台灣公民，假設有人提案連署「台灣獨立公投」，我必須深入了解這個公投的相關配套構想與設計，確定完備，我才願意連署。我認為這才是一個「無私且負責任」的獨派台灣公民之所應為！

（作者曾任獨派社團幹部，台北市民）