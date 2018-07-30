自由廣場》建一座活動屋頂體育場如何？

◎ 林麗珠

看到東亞青年運動會新聞炒得火熱，忍不住查了一下維基百科，裡面有「原定的參賽國家和地區」，包括：日本、北韓、關島、韓國、蒙古國、中國、中國香港、中國澳門、中華台北，總共才九個。我實在看不懂，這種規模的比賽，有那麼重要嗎？而比賽項目方面有核心運動十項、非核心運動四項，好像也SOSO而已，就九個隊，能提升多少國際賽事經驗？順勢放棄省下幾十億，拿來蓋一座全亞洲最好的棒球場、或是一座全亞洲最好的足球場，都是移動式屋頂的新式球場，或二合一興建一座移動式屋頂、不怕颳風下雨晝夜可用的多功能體育場，這個對於我們台灣未來舉辦國際比賽、選手奪牌、提升國家能見度不都是更有具體幫助嗎？比僅僅九支隊伍的國際比賽更有意義吧！何況還可提升我們台灣的營建技術水準！

（作者為家庭主婦，新北市民）

自己辦

◎ 劉宗維

東亞青年運動會前身為東亞運動會，已經停辦。那麼東亞運動會又是怎麼消失的呢？就是因為菁英選手們認為有奧運、亞運等更高等級賽事了，不想參加，因此轉型為東亞青運。試問這比賽既然菁英不多，如果參加能增加多少國家的能見度？各國關心的會有多少？可見一斑。退一步說，東亞青年運動會就是日本、韓國、蒙古等八個會員國在比賽，能增加能見度的極限，也就這八個區域而已。參加與否，能見度根本沒甚麼影響。

有人諷刺說這就只是年輕人的運動會，上面冠個中國也不為過，就是中國主辦的而已，否則它怎麼能說停就停，一個國家決定一切（投票只是假象）。台灣如果不甘心，大可不必辛苦去抗議，自己也主辦一個就行了，比如命名「東太平洋運動會」，一樣邀請其他七個區域，再加上東南亞國家來。幾乎可以預見中國不來，我們也可不必請求他們來。你辦一個，我辦一個，這才是有尊嚴的對抗。

（作者為補教老師）