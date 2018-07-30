自由廣場》只見學姊曝光率 不見柯P執行力

◎ 胡文琦

媒體報導，國民黨台北市長參選人丁守中，日昨向市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智下戰帖，拋出要三方辯論。對此，姚文智很樂意辯論，甚至還揚言要一週一辯，唯柯Ｐ則給軟釘子，認為「『政策都一樣』要辯論什麼，應比『執行力』」。丁守中調侃，如果柯文哲缺席的話，那就放個「人形立牌」，他跟姚來辯論。

不以人、以黨興廢言，柯文哲一直在閃躲辯論，須知這是民主國家選舉的必經過程、迴避不了。丁丁譏諷柯Ｐ「沒有執行力，只有作秀的能力」，更直說只要辯論就可以把他「打回原形」，這確實是柯Ｐ派出「學姊」打選戰，熱鬧之餘令人好奇的地方：除了「學姊」助陣，柯市長施政績效如何？競選連任的政見如何？

坦白說，還記得嗎？柯市長不是最愛科學、專業？該怎麼做、就怎麼做的嗎？而且還最愛標準作業流程ＳＯＰ嗎？真金不怕火煉，如果柯Ｐ真的有料、有政績且有執行力的話，就應該大方接受「兩大在野黨」的科學專業論辯，甚至更應該說清楚、講明白四年前的政見到底兌現了哪些？進度為何？這樣子我們才知道柯市長真正的「執行力」，而不是「學姊」的曝光率。

「不怕貨比貨、只怕不識貨」才是目前柯文哲最應該惡補且謙卑的民主、監督、制衡功課啊！

（作者為前中國國民黨文傳會副主委、文史工作者）