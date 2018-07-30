自由廣場》國防採購清單看國造計畫

◎ 張豐麟

自由時報七月二十九日報導，據審計部最新公佈的中央政府總決算審核報告指出，我國在2008年至2015年的八年期間，美國總共交運金額七十五億美元的軍購給台灣，以現今三十．三的匯率計算，約達二二七二億元台幣，且多項跨年期的對美軍事採購案將於明年起進入付款高峰期。經檢視內容，卻發現有多項軍事採購是臺灣有能力與美國合作生產卻未能落實的，殊為可惜。

以黑鷹直升機為例，臺灣在2010年與美軍針對「天鳶案」採購案簽署發價書（Letter of Acceptance，LOA），合約總值約二十五億美元，所採購的60架黑鷹直升機全數在美國組裝生產。然土耳其在2011年亦簽約採購黑鷹直升機，並爭取到由土耳其航太Turkish Aerospace Industries（TAI）在本國建立生產線，除了能提升自身的航太技術外，更提供了大量工作機會。

目前我國空軍於1987年所採購的畢琪1900機隊，在2017年使用已達30年，且因為每小時的飛行成本日益攀升，空軍曾在2010年的立法院國防預算審議會中，首度匡列輕型運輸機的換裝採購案。惟輕型運輸機的換裝採購案預算，因其他案件之預算排擠，自隔年起於立法院國防預算中消失，此後亦未見相關替代方案提出。目前臺灣對於中小型雙螺旋槳機型航空器的補充需求甚為龐大，除了空軍欲汰換的美製畢琪B-1900機型外，空勤總隊亦缺乏可用於支援海洋巡邏及國土偵巡之中小型雙螺旋槳勤務定翼機，建議行政院高層可以參考2006年巴西國防部及內政部的的輕型運輸機聯合採購案，該案由歐洲所研製的CASA C-212型機以較佳的綜合性能得標拿下50架飛機的訂單，因透過聯合採購（國防部及內政部一併採購）提升數量，每架運輸機的取得單價遠較報價低廉，且同意於巴西境內增設一條組裝生產線，於2007年投產，製造了超過上千個工作機會，2008年以組裝KD件方式交付巴西政府第一架飛機，並於2015年完成最後一架飛機的交機。

而臺灣目前除了漢翔航太負責高級教練機國造的任務外，別忘了我們還有另一家技術含量極高的亞洲航空公司（簡稱亞航），不僅擁有歐美各大飛機製造廠的認證，且在台中、台南、屏東均有足夠的棚廠空間足以承擔組裝業務。

不論是耗資600億的空軍高級教練機還是超過一千五百億的潛艦國造案，都要8至10年才能見到效果，若是蔡政府真的要落實國機國造，應借鑒巴西2006年的輕型運輸機採購案，除了可在兩年內落實國機國造的政見支票，振奮民心，更能提供臺灣中南部上千個就業機會，同時也參考日本同時扶植三菱與Kawasaki兩家飛機製造商，有效提升台灣的航太業水平。

（作者為國立台灣海洋大學航運管理所碩士，論文曾獲ＡＴＲＳ全球空運年會錄用）