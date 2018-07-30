自由廣場》台灣民主基金會的民主理念？

◎ 裘怡婷

七月十六日於美國華府，台灣官辦民營組織「台灣民主基金會」與美國老牌智庫「傳統基金會（Heritage Foundation）」合辦「兩岸關係機遇與挑戰」研討會，本人向主講人之一，台灣民主基金會副執行長陳婉宜提問，台灣民主經驗可對中國民主化扮演甚麼角色時，陳竟回答「沒有」，還說不認為中客來台觀光可以改變他們的想法、中國不可能民主轉型等。

須知在華府的這場研討會雖然表面上是民間性質，但在台美無正式外交關係的情況下，台灣民主基金會代表的一言一行就代表台灣。而台灣以亞洲民主燈塔自居，以民主自由人權等普世價值為訴求，尋求歐美國家支持，竟然稱台灣對文化語言地理相近的最大專制國沒有影響，無疑是自我打臉，對台灣爭取國際地位極為不利。

只要對民主化和中國議題稍有思考，就知道台灣的民主自由對中國民主化影響深遠。長期支持台灣住民自決的中國民運人士袁紅冰就曾公開疾呼，台灣如果被中共併吞，中國民主進程必將倒退三十年，怎能說毫無影響？何況大批對中共高度不滿的中國網民透過翻牆，在台灣中文網站接收自由世界的資訊，達到啟蒙效果，中國異議人士的書籍也透過台灣出版社發行，再透過各種管道流入中國。從中共抓捕赴中做ＮＧＯ交流的李明哲，就可知道台灣民主對中共而言有如芒刺在背，絕非毫無影響。

陳副執行長否定中客來台觀光效應亦非事實。筆者一位來自中國東北的友人表示，他身為中共老幹部的祖父母，來台灣觀光返中前，口嫌體直地在誠品買了一堆中國禁書。這些「潛移默化」，雖然不能讓中共一夕垮台，但在歷史關鍵時刻必能發揮效果。

網搜陳副執行長背景，發現陳主掌民進黨國際部時，曾在二○一四年受英國經濟學人訪問時說出「台灣人不關心香港雨傘運動是件好事，顯示台灣人對中國不感到親近」，令國際上推動民主友人傻眼之言論。

呼籲台灣民主基金會，應妥善加強內部教育及檢討，別浪費台灣人的納稅錢。

（作者為喬治梅森大學公共政策博士班學生）