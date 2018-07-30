自由共和國》姜皇池／搶救東亞青運主辦權

第一屆東亞青運遭東亞奧林匹克委員會決議取消台中市主辦權，市長林佳龍公開表達強烈的遺憾與嚴正抗議。（資料照）

姜皇池／台大國際法教授 「支持申覆東亞青運，台中加油！」文化大學啦啦隊學生舉牌支持台中市政府申覆以恢復舉辦東亞青運。（資料照）

「東亞奧林匹克委員會協會」（East Asian Olympic Committee，EAOC）在中國主導下於北京召開理事會特別會議，決議取消由台中主辦之二○一九年第一屆東亞青年運動會。其理由為台灣民眾發起「東京奧運正名公投連署」，將使台中東亞青年運動會受到政治干擾，為維護東亞體育界的團結、穩定、和諧以及奧林匹克運動的健康發展，而依據《EAOC章程》採取必要的決定。

姑且不論東奧正名公投尚在連署階段，「八字都沒有一撇」，台灣政府、奧委會與台中市政府，基於民主法治的立場，尊重民意，依相關規定辦理，從未主導或直接涉入相關行為。但對社會大小事嚴格管制，強調確保社會「和諧」再「河蟹」的中國，顯然不懂民主法治真諦，對中國而言，無從想像竟有政府無權插手事情？不僅如此，中國更無視身為東京奧運之主管組織「國際奧林匹克委員會」（International Olympic Committee，IOC），早已針對正名連署作出回應與處理，反「越俎代庖」透過中國在EAOC的影響力，處理應在IOC處理之事務，亦凸顯其高度霸權心態。

中國行為，在在顯示「中國奧委會」顯然無法獨立於中國政府，無力亦無權獨立履行應負的《奧委會憲章》義務，實已先行違背《奧委會憲章》第四條規定，而藉由EAOC通過決議剝奪包含我國在內之各國年輕選手的權益，更是違背奧運精神與基本原則。面對中國如此霸道作為，台灣確實不可坐以待斃。

法律上，以IOC和各國奧委會為中心的奧運體制，並非毫無救濟途徑，「運動仲裁庭」（Court of Arbitration for Sport，CAS）即為此而設，但該仲裁庭管轄範圍限於委員會規章或契約所明定，願意接受CAS審理者。然若《EAOC章程》真如我國奧委會所言，未設有爭端解決機制，仍有三個途徑可以思考尋求救濟：

一、台中市政府、中華奧委會與EAOC間的契約：該契約既然規定「任何因本合約而生之爭議應以和諧磋商解決」，而EAOC若認為：台中市政府或我國奧委會有違奧林匹克精神，因此違約，是以欲中止舉辦二○一九東亞青年運動會，則至少亦應履行「磋商」（negotiation）之義務，亦即至少應達到「嘗試與對造交換意見」之程度。但在本案中，除中國奧委會主導會議之行為有違反作為奧委會最基本之義務外，EAOC未盡磋商義務即作成該決議，顯然亦有違反契約義務之虞。

二、可考量將上述中國奧委會與EAOC違反契約之情事送到「亞洲奧林匹克理事會」（Olympic Council of Asia，OCA）。尋求適用OCA爭端解決機制的可能，比如第三十四條第二項，利用此等法律救濟機制進行衝撞嘗試。

三、循前述二之邏輯，將這樣的爭端送到IOC的場域，甚至，鑒於中國蠻橫之行為，甚至不應排除進一步針對「IOC告知我奧運會我國改名無效」之行為，循爭端解決機制，提起仲裁。

上述積極在體制內循爭端解決機制謀求救濟之途徑，能否產生實際改變效果，或能否得到滿意結果，固然皆在未定之天，且失敗可能性甚大，然縱如此，我國人民與政府仍應謹慎思考，當「名字不再只是名字」、當中國霸權崛起恣意妄為、當我們的存在都快要被抹去時，我們不應再悶不吭聲。積極謀求救濟，尋求任何一絲可能的國際救濟或同情空間，不僅對內要凝聚共識，對外更要告訴國際社會：成為霸權的中國其崛起的過程與結果，一點都不和平。