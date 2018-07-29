自由廣場》習近平的銳實力

◎ 孫國祥

習近平自二○一二年底接掌政權以來，對台「魅力攻勢」不知凡幾，人前「兩岸一家親」、「命運與共的骨肉兄弟」、「血濃於水的一家人」等華麗辭彙言猶在耳；但轉眼間確是機艦繞台、斷我邦交國、去我主權化，打壓手段無所不用其極，連體育活動「東亞青運」及國中生參加「維也納世界和平合唱節」演出都難以倖免。

以習近平為首的領導集團不僅對台進行「魅力與攻勢」兩手策略，在其內部及國際政治上「說一套做一套」也是罄竹難書。在習初任之際，首先以打貪之名，行剷除政敵，鞏固個人權力之實；隨後又以實現偉大復興「中國夢」為名，繼而取消國家主席任期制，實際行擴權專斷之實；並以民族主義「造神」運動，營造習近平「定於一尊」的新個人崇拜，破壞中共過去中央集體領導決議：「要肅清個人迷信」的訓令。

國際關係學界最常以「強勢」（assertiveness）形容習近平的對外政策，並視習具有「先發制人及主動出擊」的決策風格，所推出「中國夢」口號，表面上要建立一個富強及文明的現代化強國，背後卻是要恢復中國過去做為亞洲主宰大國的歷史地位，是要創造一個現代版的「朝貢制度」，讓世界各國都能條條道路通北京。習近平在國際社會上多次重申「中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張」，但卻又經常表達對外工作要具備鮮明的「中國特色、風格與氣派」，要積極參與全球事務、協助訂定國際規則、共享全球治理之強烈意圖。

中國在全球提出許多跨國經貿合作倡議，背後目的都想以經濟手段提升在國際政治的影響力；大展「一帶一路」計畫，目的也在進行歐亞地緣戰略佈局，擴大中國經西亞、南亞到歐洲的勢力範圍；籌設「亞投行」及「絲路基金」等新的國際金融機構，更是在挑戰現行國際金融秩序，建立新的金融規範；另外中國在南海主張「擱置爭議、共同開發」，卻在二○○九年宣稱南海為「核心利益」，並自二○一四年大興土木軍事化島礁，並經由海上執法、資源開發、軍事演訓，操作「既成事實」（fait accompli）改變南海現狀。

不管兩岸關係或國際政治，中共「說一套做一套」案例不勝枚舉；國人及國際社會都要「聽其言、觀其行」。中國藉勢藉端霸凌台灣，除了想藉由「戰略衝撞」策略，展開「反獨」以求「戰略磨合」，達到「促統」之「戰略新現狀」外，事實上也凸顯中共合法統治正當性的危機，中共藉由加大對台灣的壓力，只是在回應社會內部對其政權正當性的質疑與挑戰。

（作者曾任政府駐外人員）