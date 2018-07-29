自由廣場》毛公鼎 曲線與銘文

◎ 呂清夫

最近故宮院長換人，其「台灣化」的經營理念引發熱議。以全球的博物館而言，實在很難想像有所謂在地化的現象。你到大英博物館不會覺得有啥英國色彩，讓你印象深刻的應該是中國的《女史箴圖》：到羅浮宮也不會覺得有巴黎的味道，讓你過目不忘的反而是義大利的蒙娜麗莎。

故宮人士以故宮《翠玉白菜》為例，說是未來會希望研究員把歷史脈絡放在前面，從社會脈絡來解釋《翠玉白菜》為何作嫁妝？把展覽和社會情境緊密結合，他們並批評過去展示時只會著重在玉器雕琢的細緻，然而，雕琢細緻是否多少牽涉到文物本身的審美問題？所以今天的「台灣化」是否意謂知識化呢？大家是否重視知之者，而尚未進入好之者、樂知者的境界？

我們對於古物古蹟通常比較忽略審美價值，我們考量的常限於古物古蹟夠不夠久遠，但在國際上還會明白的揭櫫審美的條件，這樣才能使民眾樂此不疲。故宮從它典藏的內容來看，應該屬於藝術博物館。很可惜的，民眾看到《翠玉白菜》如果只注意《翠玉白菜》曾經作為嫁妝等問題，那就無關審美了。

在中國美術史權威蘇利文（Michael Sullivan）看來，故宮的毛公鼎價值在於它的優美曲線，它在一九六一年赴美展覽時，曾在故宮人員的要求下，將其銘文拓片貼在旁邊，卻沒有附上解說，故宮人士雖曾多次建議要有說明，但最後還是沒有被美方所接受。從中可以看出台美不同的展示觀點，「美方主要是從造形與風格來欣賞，但故宮方面則是將之視為考古或歷史的角度研究。」（政大吳淑瑛論文）

故宮如要走向國際化，這個審美議題就不得不重視。我們的教育體系並不積極培養民眾的審美能力，所以有不少人對於自己的文物之美也不太會注意，看古物常停留於知之者，碰到古蹟就想到利益，寧可拆掉寶貴古蹟，也要改建大樓，因之我們的古蹟經常「自焚」，這樣哪來美麗的文物？

英國的漢斯．斯隆（Hans Sloane）曾經摩頂放踵，蒐集了七萬一千多件文物，那是有心人一生的心血。他謝世以後悉數捐給國家，起先在現成的蒙塔古（Montague）大樓展出，後來不敷使用，才興建了大英博物館，故宮北院也是先有博物才有館。羅浮宮連建館都不要，只要舊皇宮的再利用就好。現在故宮南院說要興建琉球館、葡萄牙館等，動輒燒錢數十億，問題是我們已經有相關的文物了嗎？

（作者為大學教授）