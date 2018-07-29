自由廣場》積非成是的不正義

◎ 施明雄

「促進轉型正義委員會」成立，主任委員黃煌雄致函邀請國民黨派員參加監督，但國民黨發言人公開說明，不僅拒絕參加，還指責委員會違背憲法、干預司法的審判調查權力，侵犯人民財產權、隱私權，其黨將不會派人為那委員會背書。

時隔近一禮拜，在媒體上沒有看到反駁的文字，我身為政治受難者有必要替受難者說出心內話。全世界除國民黨的忠貞份子外，許多歷史學者都白紙黑字記載，自一九四七年二二八事件到四九年，國民黨軍隊官吏家屬被共產黨驅逐出大陸敗退台灣，即實行長達半世紀獨裁極權殘酷的統治，囚禁槍殺好幾萬人，沒收財產充實黨庫，連累親人家屬一、二十萬人妻離子散、家破人亡，逼迫台灣人不敢談政治，要涉政治就得參加國民黨，充當他的爪牙看門狗或嘍囉，屈膝彎腰才能擔任吃香喝辣的職位，蔣家政權沒落後，國民黨繼承者挾其國庫通黨庫的龐大黨產，依然驅使聽話的政客，把持掌控政權，直到二○一六年台灣人全面覺醒，才能換來這兩年的多項改革。黨產的稽查、促進轉型正義委員會的成立，處處讓那些擔任過迫害台灣人的劊子手心虛驚駭。

去年德國政府司法機關，還抓到一個七十四年前當過希特勒納粹毒殺猶太人的九十六歲士兵，並判刑四年即時執行關進牢房，不能假釋，這是遲來的正義審判。國民黨迄今仍執迷不悟不知悔悟認錯，還怪經過立法院通過的法條違法！

日前有勇敢的台灣青年到中正廟，給蔣介石潑紅漆，文化部說這就是彰顯台灣社會各界對於轉型正義有急迫感。次日，國民黨台北市長參選人丁守中，率領十幾個議員參選人到廟堂向其蔣公朝拜，譏諷文化部可改名文化大革命部，並說民進黨根本是鼓勵年輕人破壞社會秩序法律，還強調蔣介石對台灣有貢獻，如果沒有他，台灣必定遭受共產黨的文化大革命，更說文化部的作為將製造族群對立，兩岸緊張，台灣在國際上更邊緣化。

丁守中是典型的國民黨既得利益者，承受黨的栽培教育和悠久的權力恩惠，把獨裁者當祖公朝拜是他家的代誌，不過他說蔣介石對台灣有貢獻，倒令人不敢苟同。

試想毛澤東派志願軍參加韓戰，美國即時派第七艦隊守護台灣海峽，那時蔣介石在台灣厲行戒嚴令，抓拿看不順眼的文武官員，如孫立人、吳國楨一些親美民主派人士，並大肆逮捕判刑虐殺台灣青年學生和知識份子，壓制台灣民主自由的發展；被聯合國剝奪代表權時，拒絕接受盟國以台灣名義取代中華民國保持國際地位。蔣把台灣埋葬了，對不起台灣人民，他有啥貢獻？

（作者為政治受難者）