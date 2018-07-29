自由廣場》日本棄權挺台灣

◎ 鍾錦墀

中國政治干預明年東亞青年運動會的舉動，最後除了台灣投票反對外，有七票表達贊同，而日本則投下棄權票，通過取消台中的主辦權議案。

針對日本所投下的棄權票，台灣部分輿論大表失望，嚴詞批評為何日本沒支持台灣。更有甚者，竟出現類似幸災樂禍的情緒用字。以台日如此緊密的政經社文關係與熟悉度，台灣人實可心平氣和地仔細探究日本棄權的相關意涵，而非直接以去脈絡化的方式解讀為日本不挺或背棄台灣。

同時，部分台灣媒體也似乎刻意忽略在中國先前連串打壓的事項中，日本所表達的友善態勢及力挺台灣的行動。例如，日本航空公司官網拒絕使用中國台灣，並建立獨特的亞太航線城市模式，將中國名稱也由官網刪除的作為，都是典型的日本式抗議，在在表明不接受中國擺佈的友台行為。

另一方面，號稱知日友日的台灣社會，當然理解日本人的反對意見，通常是以委婉且迂迴的方式來表達。具體來說，日本人表達反對的方式通常是以缺席或棄權方式來迴避衝突，而甚少直接表態反對。當然，就台灣立場來說，我們會認為最佳的回應是投反對票，次佳是棄權，再次差是缺席，而最差則是投贊成票。

在國際會議場合，例如ＡＰＥＣ或ＡＳＥＡＮ，日本表達反對的方式常是拖延、不置可否或需要更多時間考慮。同樣，在本次事件中，日本也是呈現其民族特性與國際慣例，對他們來說，棄權即是表達最大支持台灣的堅持。畢竟，也只有日本投下台灣認為次佳的結果。

從日航官網拒絕使用中國台灣並刪除中國名稱，到東亞奧委會日本代表投下棄權，都是其來有自、不證自明的日本友台、挺台行動。對台灣來說，日本並未像許多其他國家一樣，無異議全盤接受中國壓制台灣的要求，這就是挺！

（作者為民進黨國際事務部副主任）