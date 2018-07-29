自由廣場》國手無祖國？

◎ 朱孟庠

中國蠻霸取消東亞青運，有國手表示：「東奧正名」國際奧會都已來函表明不允許這樣做了，卻還要雞蛋碰石頭，讓人氣憤要由無辜的運動員和教練來承擔，很不公平；也有國手認為：我的名字叫台灣，台灣國家才能凝聚運動員奮戰的決心。

台灣一直存在對國家意象的不同想像，當我們看著克羅埃西亞格子軍團進入世足決賽，運動就像宗教一樣，凝聚國人向心力，中國怕什麼？為什麼沒有成案，就急著出重手？因為當中華台北真成為台灣隊時，慢慢凝聚強烈的台灣國族認同，自然就想切斷中國臍帶。

遺憾的是還有國人為中國說項：把中國蠻橫行為的責任，推給東奧正名。事實是：公投訴求並非要求政府片面逕行正名、片面撕毀洛桑協議，而是希望透過提案與申請的程序，重新檢討、檢視台灣於戒嚴時期與國際奧會簽署的〈洛桑協議〉。一九五九年國民黨被ＩＯＣ除籍，那是硬幹，公投主文中有兩個字很重要：以台灣為全名「申請」參加，少了申請這兩個字，要求政府以台灣為全名參加，那就變硬幹了。而提案然後直接被執委會否決不易，因為主辦國是日本，進入大會表決機會很大，二○六國一國一票，中國的贏面不大，這也是中國恐懼東奧正名的原因。

至於喪失參賽權的事更不可能發生，因為正名是國際奧會會員國的權利，爭取自己的權益就會被懲罰？這有可能嗎？連俄羅斯被禁賽，他們的選手還是用另外的隊名參賽了！而照外交部的講法，中選會不能通過政府根本窒礙難行的公投案（就不可能達到正名目的）。

怪東奧正名傷害了台灣的小運動員，甚至把整個東亞的小運動員都拖下水，就更不理性了！令人尊敬的運動員、尊稱為國手的運動員，會不在意自己的名字？代表誰？不在意自己國家的尊嚴？若真只在乎自己有比賽、有積分、有補助、有獎金就好，那掛哪國出賽都可以啊！放大格局吧！團結一致！誰無理誰蠻橫？台灣培養的運動員，忍心回頭指責台灣人渴望做主人的意志？

（作者為2020東奧正名公投執委）