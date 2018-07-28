社論》別再扯「什麼歸什麼」了

美國多家智庫指出，中國的一帶一路計畫，導致許多國家陷入債務危機，因此將重要港口或軍事基地租借給中國。（彭博）

菲律賓總統杜特蒂「疏美親中」，二○一六年訪問北京簽署二十七項協議，中國承諾投資菲律賓二四○億美元，但據「彭博」報導，中國至今僅與菲律賓簽署一項七三○○萬美元的灌溉工程貸款，以及七五○○萬美元的兩座橋樑工程，有菲國專家表示「我們被中國利用了」。更嚴重的是，美國多家智庫指出，中國的一帶一路計畫，導致許多國家陷入債務危機，因此將重要港口或軍事基地租借給中國。一帶一路，絕非經濟歸經濟的慈善事業，而是為中國實現戰略部署的政治經濟學。

同樣的道理，中國的「惠台」政策，也是具有中國特色的政治經濟學，關鍵在於台灣社會願不願意面對真相。近日，中國主導停辦台中東亞青運，台灣內部的反應基本上有兩種，一種是台灣觀點，另一種是中國觀點。後者，國民黨人大多如此，丁守中所言有其代表性。他說：他當然不能認同中國對台灣體育的打壓，但國際有國際的規範，堅持要公投正名，只是讓運動選手在國際走不通，也不能在台灣舉辦國際賽事。這種說法跟北京沒有兩樣，就是把東奧正名公投，移花接木到東亞青運。它的潛台詞無非是，只要哪個地方惹中國不高興，它就有理由對台灣進行選擇性的懲罰。

其實，那些歪理只是想誤導台灣人民，不要深入思考這起事件的本質。東亞青運事件，具體說明了在中國的行為模式裡，根本沒有所謂的體育歸體育、政治歸政治。體育，本來無關政治，但是在中國，沒有什麼不是政治，所以，體育當然要講政治。之前，台北市主辦世大運，柯文哲的兩岸一家親，就是以政治表態，回應北京的政治勒索，以避免北京以政治干預世大運。結果，表達了「北京願意聽的」，果然賽事順利進行。然而，這很明顯只是一個假象，如果柯文哲將來拒絕再講「北京願意聽的」，那麼體育就要受到政治干預了。這次，北京是否要對林佳龍重施政治勒索的故技，大家且拭目以待。

政治歸政治、什麼歸什麼，乃是共產黨的辯證法，專門拿來迷惑對手。這種辯證法的精髓，就是要對手把共產黨的政治當作前提條件，如果接受了就會出現什麼歸什麼的假象，乍看之下好像真的什麼歸什麼，歸根結柢其實就是把共產黨的政治化明為暗當作潛台詞，於是，什麼歸什麼，就在共產黨的政治指導之下進行。體育之外，所謂的經濟歸經濟、政治歸政治，不也是共產黨的口頭禪，而被對手琅琅上口了嗎？一帶一路是國際版，台灣版呢？

兩岸經貿關係，北京早就擺明了以商圍政、以經促統的陽謀，所以只要是真正顧台灣的政府都會著重有效管理，只有終統政府與紅頂商人整天高喊經濟歸經濟、政治歸政治，彷彿他們最尊重民主運作與市場規則。實際上，這些人的共同點，就是接受了兩岸同屬一中的前提條件，既然如此還有什麼經濟歸經濟呢？他們所謂的自由經濟，其實已經淪為北京計畫經濟的一個環節，而他們自身也不自知地淪為北京的政治宣傳工具了。至於，所謂的學術歸學術、文化歸文化、宗教歸宗教等等話術，又有甚麼不同？

回到國際版。一帶一路，中國把自己打扮成散財童子，一帶一路去撒鈔票。中國的政治，也就這樣一帶一路地掩護出去了。那些被一帶一路的國家，或許以經濟歸經濟的天真想法，期待本國在中國的經濟援助下發展繁榮，但是，這樣的願景絕對不是中國夢！真正的中國夢，乃是利用那些被一帶一路的國家，鋪陳中國的地緣政治拼圖，讓各國為中國追求世界霸權服務。果不其然，幾年下來，被一帶一路的國家紛紛發現，發展繁榮的願景還看不到，但是國家債務卻已沉重不堪了。原來，所謂的一帶一路，政治是北京得利，經濟也是北京得利。一如菲律賓的例子，如果發現被利用了還不趕快掉頭轉彎，那就不能再抱怨被中國利用了。

就此而言，東亞青運事件，若可讓台灣及早看透中國的戲法，也不失為好事。