自由廣場》離岸風電的思辨之旅

◎ 范建得

最近，爭議不斷的離岸風電躉購價格，從遴選階段的每度5.8元，降到競標價2.2245元，在官員們為節約國庫而稱慶時，孰料，已被告到監察院及地檢署，認有不當圖利之嫌。顯然，離岸風電開發因新科技、新商業模式之挑戰，與涉及能源安全及產業轉型之迫切壓力，已對行政與法治體系形成重大挑戰。

台灣的政治家及官員，因害怕處處被掣肘，早已聞法色變久矣。法律人，則認為這是規避法律，違法違憲！實則，法治之本身往往就是一種慣性而僵化的道德訴求，易導致人權的扭曲。例如，階級制度、種族、性別或宗教的歧視等；所以，在法律哲學的層面，均值得再檢視。

近年來，以「正義是一場思辨之旅」紅遍全球的山德爾（Sandel）教授，引用了亞里斯多德名句：「正義，意在給予人們他們所應得者」，而要回答什麼是正義？應先了解所爭執之行為或事物之目的。

其實，國外在累積近十年經驗後，才創造出低價標。我國能在短時間內帶動低價效應，分散國家財務風險，這會是圖利嗎？

在競標完成後，某位外商董事長向我表示，再生能源的發展，最關鍵的是政治決心，這點蔡政府已充分展現，即便是在英國，他們也是花了8-9年才大致釐清了法律問題，所以，台灣政府是否能信守政策承諾，讓廠商能確切掌握財務風險，才是問題的關鍵。

總之，正義是一場思辨之旅。我國當前推動離岸風電發展的核心法律問題，首在如何界定資金與商業模式在發展目標上的角色，我們需要讓科技專業能與法律攜手，給公務員一個奉獻心力的空間。面對開發離岸風電的艱辛未來，讓我們用更多的道德與哲學思辨，重塑法治國民主論辯的藝術與價值。

（作者為國立清華大學科技法律研究所教授）