自由廣場》金頭腦校園 落伍的校務會議

◎ 王昱鈞、鄭景平

對於一個大學校園來說「大學自主」、「大學自治」究竟是什麼意思？作為台大學生，出生在民主自由社會中，我們認為民主、自由的意義與運作邏輯，是透過權力給各個角色，包括話語權、選擇權……讓各個相關的社會角色能更平權的互相溝通、決定彼此攜手前進的未來，這不就是民主運動的前輩們努力爭取的「大學自主」、「大學自治」的夢想嗎？

一個學校的學生代表去支持、去議論、去批評、去要求未來學校的領導者，不正是一個校園展現自治的絕佳機會嗎？然而我們看到的是，擁有許多金頭腦的台大校園裡，竟有非常落伍、自外於台灣民主社會的校務會議，簡直不可思議。任何提出質疑、提出疑問的學生代表們，被抹去發言的聲音、抹去不同面向的觀點……被迫塗上兩種顏色，被恐嚇點名指責成「危害校園自治之人」、「綠衛兵」，難道這就是很多大人們所說的「校園自治」？

撇開現在對於管中閔教授的各種指控、各種說法，就回到大家都愛談的、管教授想奪回的「大學自治」。我想從一個明明可以表現出台大「校園自治」卻演得荒腔走板的場合，來看看台灣大學中的各種角色究竟是怎麼樣參與這個「大學自治」。當管教授產生各種爭議之後，不只管教授從不說明清楚爭議，台大校務管理的相關單位，則是各種閃躲各種不成案，又或是刻意縱容外界過度解讀而不吭一聲。首先在二月時學生連署提案臨時校務會議，就受到程序委員會的各種刁難、幾經阻礙，包括代表的簽名不被認可、提案次序被移動等等，而此後提及時，僅有列席地位的議事員竟能多次公開暗示代表的簽名有造假而無人質疑。再者，在校園中被嚴格要求的學術倫理，竟在此次事件中直接被架空：若是學生所繳交的作業需要被學術倫理規範，會議論文豈能自外於學術倫理呢？

在三月的臨時校務會議上，行政團隊任意決定發言時間，讓支持方洋洋灑灑講了二十多分鐘，輪到提案人發言時卻匆匆帶過，甚至不給予發言。對於議事規則隨意控制，對於程序問題忽略不理。即使事過境遷，我們在六月的校務會議提出的組織規程修正案（要求修改臨時校務會議之召開程序），竟未經表決，直接從校園內憲法等級的組織規程降階為程序委員會可以任意決定的作業流程。

「大學自治」不應該成為一小群人壟斷校園權力與分配的堡壘，不應該成為忽略校園聲音鼓吹族群主義的遮羞布。當學生不斷要求正當議事程序與明確的法規，卻被「大人們」以「彈性」為由阻撓，甚至連賦權代表在會議記錄後提出不同意見書的修法案都被反對；當校園圍牆內的學生討論自己的領導人都會被批成「紅衛兵」，被硬掛上又藍又綠的外衣，疑問不被解答，需求不被承認……我們還要奪回什麼自治？

校方一邊高舉「大學自主」的大旗作為抵抗教育部的正當性來源，一邊默許反對方的言論表達受到侵害，一邊又高聲疾呼要有「彈性」，這難道是大學自主的展現？我們都應認知到，以學生為主的大學自主之基石才是健全的校園民主。在此懇請葉教育部長多聽聽學生的聲音，一起和我們建立真正的校園民主吧！

（作者皆為台大校務會議學生代表）