自由廣場》危機意識與防衛決心都不夠

◎ 劉一德

行政院公布二○一九年我中央政府總預算，國防獲得匡列的預算數，為三千四百六十億元，比二○一八年的三千二百七十七億元，增加一百八十三億元，成長百分之五．六，總統支票看似獲得兌現。但如扣除去年先墊支的四十五億元調薪費用，真正增加的只有一百三十六億元，成長百分之四．一五。以占GDP的比重來看，比起二○一七年的百分之一．八六，二○一八年的百分之一．八四，勉強達到百分之二。

台灣為中國亟欲併吞的目標，中國以動武為最後手段的策略很清楚，面對這個連美國都視為最大威脅的敵國，挑戰很嚴厲，沒有退路，只能為隨時可能出現的最壞狀況做好準備，盡力強固自我防衛的力量。同時增進與美日等國的軍事合作，始能抗拒中國的侵略。近年來，美國國會議員、軍方及智庫一再指出，台灣軍費應達GDP百分之三，方能有效自衛。然事實卻一直與目標有相當差距，不足以展現主政者盡全力防衛國家，也無法向盟邦表明台灣有提升自身國防的決心。

全球軍力排名權威（Global Firepower）公布二○一八年世界軍力排行榜，台灣為第二十四名，比去年退步了五名。中國軍費暴增，除了引發美國「印太戰略」考量而大增軍費外，早已引起周邊國家高度關注。看看鄰近中國的國家，日本已連續六年大幅提高防衛預算，二○一七年達五．一萬億日圓，二○一八年又增加到五．二萬億日圓。菲律賓國防預算二○一八年較二○一七年增長百分之五．五；越南在過去十年間增加百分之二百五十三．八；泰國二○一九年較二○一八年增長百分之四．二；南韓二○一八年比二○一七年增加百分之六．九，主因就是來自中國的威脅。身為中國軍事威脅頭號目標的台灣，顯得消極。

先不要說，台灣的國防預算編列，有將近一半都屬人事費的荒謬。中國軍費連年大幅成長，從二○一四年的八千零八十二億人民幣、二○一五年八千八百六十九億人民幣、二○一六年的九千五百四十六億人民幣、二○一七年為一兆零四百四十四億人民幣，到二○一八年達到一兆一千零七十億人民幣，約台灣十六倍，僅次於美國，為全球第二大軍事大國，可見兩岸軍力失衡持續擴大，嚴重衝擊我國防安全。這印證美國在台協會前處長司徒文，台灣「危機意識不夠強烈，防衛決心不足」的說法。

（作者為台聯黨主席）