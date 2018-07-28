自由廣場》國防預算 虛與實

◎ 王悅年

行政院核定明年度國防部公務預算金額為新台幣3460億元，比今年度預算增加183億元云云。不過由於預算在行政院通過後，仍需送至立法院審查，審查過程中將有所減列，所以明年度預算數字勢必比3460億元再些微下修（去年立法院共減列1.24%）。若以行政院核定時的相同立足點，應是增加142億元（4.28%）。

談到國防預算，每年度佔GDP比例是外界關注焦點，不過由於各國定義和基礎不盡相同，所以為達到一致比較標準，在參考美國國防預算組成後，因為其中包含Family Housing、Military Construction等項目，因此台灣國防部所轄營舍及設施改建基金、老舊眷村改建基金、生產及服務作業基金也應該被包含在國防預算中。但退輔會預算不該被涵蓋其中（鑑於美國退伍軍人事務部預算也沒有被計算在內），因此，我國今年國防預算比例應是2.04%，而非1.84%。

有立委數度提出質詢，國防預算應比照北約國家標準達到GDP之2%，在上述計算標準下，台灣確實有達到2%，但較不樂觀的是，美國國防預算中人事費約佔20%至25%間，我國全募兵制上路後，人員維持費所佔比例持續上升，今年已達47%，一、兩年內更有可能突破五成，相當值得警惕。

此外，儘管國防預算有達到北約標準的GDP2%，但與處境和台灣類似國家相比，韓國為2.6%、以色列4.7%、新加坡3.33%，上述國家國防預算都遠遠超出台灣；日本因受制二戰後慣例，防衛預算以GDP1%為原則，所以暫不列入討論，綜上所述，2%只是一個過程，台灣明顯還有不少進步空間。

國防預算比例是每任總統皆須面對的重大課題，可惜「國防預算達GDP3%」往往只是政策宣示之用，就現階段來看可行性為零，但總統也曾表示未來若有必要之重大軍購，將動用特別預算執行，以達亡羊補牢作用；期盼在未來，台灣能以數年的時間週期讓國防預算比例逐漸上升，以彰顯我們具備自我防衛之重大決心。

（作者為義務役軍官退伍，曾任職於智庫）