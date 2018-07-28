自由廣場》台灣的房思琪 中國的房思琪

◎ 林柏寬

中國一名女大生揭露，2015年參加公益徒步活動時，遭到知名慈善公益人、「億友公益」創辦人雷闖逼迫開房住宿，進而性侵得逞。這位女大生坦言，被性侵後因心理創傷和對方交往一段時間，因為她必須像房思琪說的，「我必須愛老師，我必須和這個人保持下去。」

中國的房思琪勇敢揭露了這位披著狼皮的慈善家，避免更多的女生遭遇不幸，也讓這位獲得「中國正義人物獎」的雷闖能接受法律的制裁，還給被害女生一個遲來的正義。

台灣的房思琪過世一年多了，書中的李國華最後獲得台南地檢署不起訴處分，只有房思琪的父母依舊留在喪女的悲傷中。台灣的房思琪無法走出心中陰霾，無法活著指控狼師，筆者不禁想問，台灣的兩性教育到底帶給孩子甚麼？

太多房思琪們在兩性議題上懵懂無知，遇到年長狼師反而不知所措，不知如何求救拒絕；太多父母師長在兩性議題的保守思維下，孩子不願傾訴自己心中的想法。

兩性議題，家庭間害羞噤聲，學校裡怕孩子過於早熟，孩子想問不敢問。父母覺得跟孩子談這議題有些尷尬，老師覺得談太多反而助長孩子的好奇心，就這樣失去了第一時間導正兩性教育的錯誤觀念。

七月初，有一對年僅十三歲、家住板橋的國中男女相擁跳樓身亡，外界猜測兩人輕生的原因，可能是早戀不堪外界壓力所致。但這逼迫的壓力不是來自於雙方家長，逼他們走上絕路的竟是學校的班導師。

這對男女同學在雙方家長「不嘗禁果、不影響課業」的要求下，自今年四月開始交往，不只孩子成為男女朋友，就連家長們也有互動，兩人的課業亦跟著進步。

造成自殺的主因竟然是班導師對兩人不停地責罵，因為班導師無法容忍自己的班級有班對。班導師更成立「糾察隊」監視兩人的互動，只要有「越矩」的行為出現立即通報老師。

班導師對於兩性議題古板守舊的觀念，強加自己的觀點在孩子身上。出發點都是為了孩子好，卻讓孩子雙雙走上絕路，造成永難彌補的遺憾。

兩性議題不是洪水猛獸，男女同學們的相互喜歡不必然是「負催化劑」。父母師長透過理性引導、規範約定，讓男女雙方懂得尊重彼此，懂得與父母師長溝通想法，無所隱瞞，兩小無猜的戀情反而可以帶給孩子正面的人格成長。

（作者為國中教師）