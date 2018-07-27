中國施壓，美國航空公司二十四日先後在網站上更改台灣的標示。（法新社）

中共十九大前後，北京對台灣施展「武嚇」，機艦繞台擾台，震懾台灣人心。但北京的衝突邊緣作為，美國明確批評為改變現狀、製造麻煩。美軍先前在南海自由航行，反制中國在南海填海造陸升高緊張，最近則因為北京諸多改變台海現狀之舉，進而將自由航行往北通過台灣海峽。美軍的自由航行，以及美國政府、國會提升台美關係，又導致北京對台灣由「武嚇」為主轉向「孤立」為主。施壓國際航空公司矮化台灣，主導決議停辦台中東亞青運，堪稱是沒有煙硝的繞台擾台。此時正值中美貿易戰，川普接著會出甚麼招，大家且拭目以待。

中國加碼「孤立」台灣，以目前的美國政治氣氛，勢將激起美國加碼力挺台灣。最近，「北京的一中原則」，正推向修正主義之路，企圖將ＰＲＣ獲得中國代表權的一中原則，修正擴大到台灣屬於中國（ＰＲＣ）。為了平衡北京對台灣主權的蠶食鯨吞，美國則一步步以象徵性行動，將台灣與「北京的一中原則」劃清界線。於是，台灣雖然目前未被華府承認為國家，但台灣的主權不屬於中國（ＰＲＣ）卻更為清晰。國防授權法，台灣旅行法，國務院副助卿相繼訪台，陸委會主委訪問華府，以及美軍軍艦通過台灣海峽再繞至東部外海與航母會合，這些極具針對性的遏阻中國系列行動，已經遠遠勝過外交辭令的唇槍舌劍了。

中美在台灣方面的較勁，彷彿是貿易戰的政治延長賽。中美貿易戰，川普顯然打到中國的要害，讓中國的海盜經濟面臨挑戰。目前看來，中國政府與官媒，有關貿易戰轉為低調，不如當初的喊衝喊打。不過，中國卻在台灣問題上另闢戰場，似乎存有創造政治籌碼以撐住貿易戰壓力的用意。不過，北京必須清醒看到，美國方面的對手已經不是空喊重返亞洲的歐巴馬，而是積極推動印太戰略、提升台美關係的川普。雖然川普的外交作風不按牌理出牌，台灣也得高度警戒審慎以待，但大體上當前美國的戰略調整，仍然是對台灣比較有利的。例如，中國施壓國際航空公司，儘管個別企業在人屋簷下只能低頭，但是美國國務院的強烈反對，也反映出北京的恣意妄為，搞不好是台灣的短空長多。

只不過，台灣的禍福，不宜消極坐等中美兩隻大象的纏鬥結局揭曉，實際上、暗地裡卻沒有積極作為來創造機會。國際航空公司被施壓矮化台灣，台中東亞青運被粗暴停辦，我方為所當為地抗議、申訴有其必要，但小英政府一定要有具體做法，透過這些危機在對美、對日乃至印太國家，推動實質性的合作以共同對抗中國威脅的氾濫，換言之，當前台灣維持獨立現狀，必須藉助圍堵中國的新地緣政治。特別是，國際航空公司雖然被迫配合北京，但這也凸顯出國際航空公司都心知肚明，台灣獨立於中國之外才是事實，所謂的中國台灣、中國台北皆屬虛構。問題在於，除了對北京表達強烈抗議，對國際航空公司流露不滿，小英政府能不能拿出突圍的智略，讓台灣的真相隨著改名事件更廣為世人所知，讓壞事變好事。

北京正在以「中國標準」修正「國際標準」；開頭是用經濟利益為使力點，讓「中國標準」行之於國際組織、國際企業，逐漸包圍到各國政府，讓「北京的一中原則」成為「國際標準」，不再存有「美國的一中政策」等模糊空間，遑論民主、自由、人權等「普世價值」。如果北京得逞，屆時將有更大的力道脅迫台灣臣服於一中，甚至整個國際氣氛將鼓舞北京對台灣採取孤注一擲的「武鬥」。因此，現在台灣除了對中國的強烈譴責，更需要小英政府有謀略地行動，以動態維持獨立現狀。川普顧問白邦瑞所建議的，還在形成中的印太戰略，台灣應採取主動態度，提出積極、具體且開創性的想法，積極表達「台灣要成為怎樣的夥伴」。小英政府不能夜郎自大，但台灣的主張總該講出來。