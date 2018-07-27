自由廣場》企業誠信 國營企業應帶頭

◎ 徐仁輝

日昨中油公司董事長戴謙與經濟部政務次長曾文生等人親自到澎湖縣湖西鄉為油庫漏油事件向鄉民鞠躬道歉；並同意發放一八○○萬元慰問金、從優補償、以及盡速完成汙染整治。

中油公司偷排放廢氣及廢水遭罰事件已屢見不鮮，本月十九日該公司林園廠趁暴雨偷排廢氣，剛遭高雄市環保局重罰一百萬元，且是該廠一年內第六次違規。中油身為國營事業，罔顧企業社會責任，忽視環境保護議題，足以讓政府蒙塵。

除了中油，有關台電公司的核廢料儲存問題，日前傳出一批用來裝核廢料的空桶原本要運送至蘭嶼遭拒後，堆放至台東富岡漁港邊，受託運送的公司復將部分移至私人土地上，有核廢料的空桶隨意亂放，足以令人憂慮。此外台電工程施工亦屢遭民怨，如近日在台中外埔區甲后路的電纜下地工程，因工程牛步化，結束後回填路面又不確實，造成用路人安全問題，招致民憤與抗爭。

近年來政府極力推動企業誠信與社會責任，鼓勵企業追求永續經營，講求誠信與爭取優質企業品牌，亦鼓勵企業慈善捐獻與公益活動等，善盡企業作為社會一份子的責任。國營企業既為政府所有，董監事皆為政府官派，經營理念自應遵守政府政策，為民營企業的楷模。

企業社會責任可以分成四個層面來看，即經濟、法律、倫理與公益。經濟責任談到的是生產有效率與公平交易；法律責任論及符合法令規範與不危害社會；倫理責任強調企業誠信與保障利害關係人權益；公益責任則是慈善救助與公益活動。人們往往只看到企業光鮮的公益活動面，而忽視了企業對市場公平交易的義務、環保與公安法令的遵循、以及企業誠信問題。

再多的補償金與回饋金皆無法彌補已損的企業形象，惟有政府主管機關重視企業社會責任議題，嚴格要求國營企業善盡社會責任，包括公平交易、循規守法與企業誠信。國營企業董監事與經營團隊更應恪遵企業誠信守則，反賄賂與不當利益，加強內部稽核與控制，遵守法令規範與作業公開透明化。主管機關亦應予以定期評鑑，並督導考核。

（作者為台灣透明組織理事長、世新大學行政管理系教授）