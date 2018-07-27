自由廣場》麻煩了 我的黨

◎ 季節

國民黨籍立委林為洲宣布參選新竹縣長到底，會有這樣的結果，完全是國民黨後知後覺、反應慢半拍造成的。

一開始國民黨新竹縣長黨內初選有五人想參加，原本預計將比照其他有超過一年角逐且協商後無人願退讓的縣市採全民調決定人選，最後卻突然翻盤，改為不比民調，黨中央直接徵召楊文科，讓在非黨中央做的多項民調中名列第一的林為洲不滿，決定參選。

最終傳出必須改採徵召的理由是因為林為洲曾加入民進黨，又是閩南人，在客家人偏多的竹縣，無法被多數黨內地方派系人士認同支持。但林的這些背景早已是既成事實，又不是新發生的事，如果認為林因此無法獲得黨內認同，為何不早早培養其他人取而代之？

國民黨籍的新竹縣長邱鏡淳於2009年首度當選，距今九年之久，有這麼長的時間，不能培養出民調足以超越林為洲的人選，要嘛是國民黨太後知後覺，沒料到林為洲的背景會引發黨內反彈；要嘛就是沒有培養接班人的長遠規劃，都不是一個最大在野黨應有的作風。

且按理來說，國民黨中央先前對於這五人的民調高低，不可能毫無掌握了解，如果知道了林為洲民調最高，歷來在許多縣市是民調第二、第三但堅持脫黨參選者尚且大有人在，國民黨難道沒有預料到林為洲脫黨參選機率很高嗎？對此卻毫不擔心的堅持改徵召，難道真的不介意這一席縣長痛失給民國黨或民進黨？

此外詭異的是，如果林為洲真的黨內人和那麼糟，那麼無法被地方接受，那麼為何2016年立委選舉他仍可以擊敗民國黨邱靖雅和民進黨禮讓的鄭永金兩大強敵勝出呢？用這樣的理由破壞遊戲規則，難以服眾。國民黨2016年總統大選才因為換柱吃過苦頭，還沒有學到教訓嗎？

2017年多數國民黨黨員在黨主席投票時支持吳敦義主席，關鍵的理由是吳主席相較於前任的洪主席，黨內人脈更好，更能夠團結全黨，避免分裂，結果卻可以在新竹搞成這樣，做為基層黨員，看得既無奈，更困惑。 （作者為國民黨黃復興黨部黨員）