自由廣場》封神演義人來瘋

◎ 林尚榮

蔣月惠在政論節目《新台灣加油》上坦言，她一直在講的「羅騰園」都是假象，「那個都是為選票，因為你要一個動力」，主持人訝異，重述她的話確認，蔣不假思索「對！」並強調「蹲點皮革廠三百四十五天，也是為選票」。

「愛心鬥士」、「政壇陳樹菊」、「女版柯Ｐ」的現身說法，讓這陣旋風的故事性降低，現實得有點庸俗，在批踢踢等論壇引發爭議。

民主制度脫離不了「人性」 （凡人的自利）。政治人物累積自己選票、名聲的過程中，如果能讓社會因此更進一步，只要手段合法合情，那又何妨？然而，民主起步不久的台灣，不少人對政治仍停留在「聖人賢君」的期待，從兩蔣到中國歷任領導，都有一票人懷念和崇拜。這些人心態上距離北韓人民不遠，國家社會有「神」，才有希望，對蔣月惠的過度美化或「封神」，就不難理解了。

蔣剖析自己的心理地位或人際關係的狀態—「我好、你好」、「我好、你不好」、「我不好、你好」、「我不好、你不好」，她認為自己大多時候是在「我不好、你好」的象限內，而童年經驗是「我不好、你不好」，也曾有過輕生的念頭。她自尊心超標、敏感，因此議會中被叫「三十一號議員」，感覺是被霸凌。談話節目中，她承認不是每次、只有一次（縣議會資料，是六十二次發言，有五十九次被稱呼「蔣月惠議員」或「蔣議員」），一起上節目的國民黨議員，表示自己也有過類似經驗，但蔣仍然不能釋懷。

蔣的遭遇，有造神者所需要的「悲劇英雄」元素，想當然耳就認為「兩黨在霸凌她」。因此，都市計畫審議通過的計畫道路，縣府依據修正後的土地徵收條例，用市價徵收，背景完全不同於苗栗大埔案當年依公告現值加四成，也還沒有走到強拆的地步，卻可以類比為「張藥房」事件。政治禿鷹（抹黑潘孟安或執政黨）與造神者剛好各取所需。

曾PO文力挺蔣月惠自曝被議長叫三十一號很受傷的音樂人許常德指出，這位有照顧弱勢的熱情，不懂得迎合主流期待，孤鳥、易走極端自尊心超標的她，她的心需要專業的幫助；算是中肯的評價，對於這樣單純、透明的人，到此可以劃下句號。而煽情的媒體，盲目造神的熱心人士，不斷尋找獵物的政治禿鷹，也該是讓蔣月惠平靜走下神壇的時候了。

（作者為上市公司主管）