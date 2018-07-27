自由廣場》中國人被慣壞了

◎ 陳茂雄

由於中國施壓，造成東亞奧林匹克委員會（ＥＡＯＣ）決定停辦原訂明年在台中市舉辦的二○一九年第一屆東亞青年運動會，引發全國一片譁然。藍營不只沒有站在台灣這一邊，反而藉機追擊執政黨，促使一般民眾反感。事實上更嚴重的是在台灣還有很多人只認同「敵人」，不認同台灣，有這些人在，台灣還需要敵人嗎？

談到國家定位問題，一般人常會引用外國的例子，事實上台灣的環境獨特，全世界只有這一家，別無分店，所以難以比照外國。一般人移民到國外，都會懷念母國，這是人之常情，但在當地出生的第二代移民，必定認同出生地，台灣人也好，中國人也一樣，在美國出生的第二代移民必定認同美國，只有讓台灣養大的中國人第二代，有太多人認同中國，否定台灣。

在外國，移民第二代若不認同出生地，往往會回歸母國，可是讓台灣養大的中國人，不認同台灣，卻不願意回歸祖國，留在台灣扮演「郭冠英」，對養活他們的台灣不只不感恩，還歧視台灣人，這一點值得台灣人研究，為何在其他地區的移民沒有這種現象，只有在台灣出生的中國人會歧視台灣人？

長期觀察一對夫婦，妻子極端善良，親友人人稱讚，從未受到負面的評價，只有丈夫會欺負她，親友也感到奇怪，妻子盡心盡力服侍丈夫，卻受到丈夫的欺負。後來筆者發現，就是妻子太善良才會被丈夫欺負，長期服侍丈夫，反而扮演弱勢的角色，讓對方認為接受服侍乃天經地義的事，然而對其他人就不敢囂張。

事實上台灣人就是有類似的情況，長期來受到外來政權統治，扮演弱勢的角色，自己認定外來的統治者高人一等。日治時代，台灣人有「國語（日語）家庭」，一般人都認為那些講日語的家庭高人一等。中國國民黨政權來台灣之後，也有不少人認為中國人高人一等，爭相巴結。中國共產黨還未統治台灣，可是已經有很多台灣人以見過中國高層傲其親友。

就是有台灣人自認為自己矮人一截，才會讓中國人認為他們是高人一等，連在台灣出生的中國人都有這種問題，中國人是被慣壞了。（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）