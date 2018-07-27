自由廣場》3% 最起碼的決心

◎ 姚中原

民進黨政府執政以來，台美軍事交流有持續增溫的現象，美國參眾兩院7月23日針對「2019年財政年度國防授權法」完成協商，美國國務院發言人特別表示，美國行政部門有決心完全執行台灣關係法的條文，並會提供數量足以維持自我防禦的武器與服務給台灣，但亦鼓勵台灣必須要增加國防預算。

蔡英文總統在2016年總統大選時的重要國防政見之一，就是曾公開承諾，要讓年度國防預算達到ＧＤＰ的百分之三。然而，檢視2017年及2018年我國國防預算所占比例卻是連百分之二都不到。這兩年度的國防預算編列，更是只占ＧＤＰ的一．八四％左右。

日前媒體報導，國軍已修訂台海防衛作戰計畫，未來一旦兩岸兵戎相見，我方需全靠自己，美軍不會提供一兵一卒；蔡英文總統7月23日接受媒體訪問時表示，台灣的國防和自我防禦的能力，確實是我們的責任。

先不論美國未來是否會主動介入台海兩岸戰爭，台灣要想向國際社會展現「堅強抗敵意志」與「自我防衛決心」，我政府除了必須持續投資不對稱作戰計畫，加強各種飛彈防禦能力，並發展以海岸防衛為主的潛艦之外，最重要的一項戰略作法，就是早日提升並編列國防預算至ＧＤＰ的三％。

過去馬政府執政八年時期，仗恃兩岸政治關係的和緩，一直忽略中共軍事快速發展及對台飛彈數量亦未減少的事實，國防預算曾有連續六年未達ＧＤＰ的百分之三，導致所承諾的國防政策嚴重跳票，受到國內各界的質疑，甚至馬英九執政的最後一年，只編列至百分之二左右，更讓美國政府嚴重懷疑台灣的自我防衛決心。

近一年多來，中共解放軍在台海周邊區域，不斷擴大「機艦演習」並頻頻「繞島巡航」的作為，皆已朝常態化趨勢發展；同時，打壓我國國際生存空間的外交手段，也是愈來愈多元化，以上都顯示台灣的國家安全已面臨嚴峻考驗，蔡政府還能不拿出戰略方法來因應嗎？

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）