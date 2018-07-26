自由廣場》1963年石門水庫也差點崩塌

◎ 張炎銘

寮國東南部阿速坡省一座興建中的水壩，在二十三日晚上崩潰，約五十億立方公尺洪水灌淹六村，造成至少數人死亡、數百人失蹤、六千六百人無家可歸慘劇，寮國水壩專家說「讓人對寮國水壩工程的工程品質與安全性打上問號」。

個人倒認為，或許問題不是工程品質，而是開發中國家，詳實的水文基本資料太過欠缺。

我想起一九五四年石門水庫成立設計委員會，開始該水庫規劃工作。當時水文資料也極端缺乏，水庫集水區只有少數自一九三六年設立的流量測站，所測得的最大瞬時流量不過每秒四千八百立方公尺。水庫規劃時，雖然洪峰以「可能最大流量」設計，但因水文資料年限不足，一九六三年水庫封閉導水隧道開始蓄水後不久，就碰到葛樂禮颱風來襲，當時水庫六座排洪閘門全開，洩洪量達每秒九千六百立方公尺，但進水量卻高達每秒一萬零二百立方公尺，水位已超過滿水位二四五公尺，飆高到二四九．○九公尺，與壩頂標高二五二．一公尺僅咫尺之遙，情況危急！水庫總工程司顧文魁站在壩頂上，心焦如焚，萬一潰壩，要與石門水庫共存亡、就淪波臣。好在後來雨勢減小，水庫撐了過來，但水庫也立即規劃增建排洪能力各每秒一千二百立方公尺隧道二條，以提升排洪能力。

興建中的水庫需要導水隧道來代替原河道排水，通常水庫完工後就要封堵廢棄，考慮成本通常不會以「可能最大流量」設計，加上水文資料不足，低估的結果，豪雨來襲，洪水直沖大壩，莫之能禦，工程品質再好，也會化入洪流。寮國水庫潰壩，壩高只有十四公尺，卻有五十億立方公尺水，反觀台灣最大水庫曾文，壩高達一三四公尺，設計容量卻不到七億五千萬立方公尺，寮國壩址水文條件比台灣好太多，設計施工應都有外國顧問工程公司參與，導水隧道設計流量不足或許才是主因。

（作者著有《遊水庫聽故事：看水庫的熱鬧與門道》）