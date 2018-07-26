自由廣場》台灣青年談東亞青運事件

朝野應共同發表譴責聲明

◎ 宋磊

針對中國封殺台灣主辦東亞青年運動會事件，筆者認為，已經讓國人更加看出中國共產黨的邪惡本質，朝野應共同發表譴責聲明。

從蔡政府上任至今，對於兩岸／區域政策一再強調善意不變、承諾不變，非但未得到善意回應，中國政府還透過外交、政治、軍事甚至是體育賽事的主辦權，全方位打擊我台灣的國際生存空間。

兩岸至今分治超過七十年，台灣早已是一個主權獨立國家，有自己的政府、貨幣、軍隊、法律制度等，對外有外交、經貿的合作權利，中國政府對於台灣卻仍無法跳脫冷戰時期的對峙、圍堵思維，忽視雙方制度差異，對台灣透過民主選舉產生的國家元首視而不見，為此，筆者認為此刻應全民團結砲火一致對外，朝野發表共同譴責聲明，嚴厲表達台灣人民的不滿。

（作者為中正大學戰略所碩士，嘉義市民）

都是「中華民國」害的！

◎ 林志傑

中華奧林匹克委員會官網有奧會模式懶人包（http://www.tpenoc.net/?page_id=112），提到「一九七一年我國退出聯合國」云云，這是說謊，因為一九七一年聯合國二七五八號決議是把「蔣介石的代表」逐出聯合國，「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織唯一的合法代表」。那「我國」呢？那個已經不是「中國在聯合國組織唯一的合法代表」的「我國」，四十七年來還繼續在跟中華人民共和國搶奪「中國」的代表權，當然搶不贏，所以是「假中國」，所以被國際奧委會用「中國的台北」為名稱，這「奧會模式」—中國的台北，甚至取代中華民國成為台灣參與國際組織的「名稱之一」。所以，一切都是中華民國的錯！中華民國假冒中國自爽，害得台灣選手沒國旗可拿、沒國歌可唱！東亞青運被拿掉主辦權，只是痛一下！繼續中華民國下去，會痛很久！

（作者為二十五歲國考生，新北市民）

「兩岸一家親」個鬼

◎ 賴彥丞

身為台中市民，對於東亞青運莫不期待，未料中國竟蠻橫打壓威逼取消，而國內藍統集團竟還幫腔並反過來攻訐蔡政府，惡劣至極，亦證明「兩岸一家親」根本是世紀謊言。

中共威逼賽事取消，著實為體育版「歐威爾式胡鬧」（Orwellian nonsense）。代表其已將封殺國際賽事作為霸凌台灣手段，再者以台灣人民發起公投連署作為封殺理由，顯見打擊本土勢力並箝制台灣直接民主。最後，更踐踏了《奧林匹克憲章》的精神：「運動是與生俱來的人權，每個人應有機會參與運動」。

然而，國民黨卻稱蔡政府操弄意識形態，意圖以政治消費體育，因此跟中國一樣該受嚴厲譴責，胡言亂語荒謬至極！而代表國民黨參選台中市長的盧秀燕亦不敢大力譴責中國暴行，置城市尊嚴於敵國淫威之下，這樣子還用選嗎？

中國的蠻橫打壓只會加強台灣人民同仇敵愾、追求獨立自主的決心，而國民黨為中共霸凌台中竟然砲口對內，台中市民一定會讓國民黨付出慘痛代價。

（作者為中興大學校務會議學生代表，台中市民）

「抓耙子」姚元潮

◎ 古志誠

東亞青運被中國臨時「出老千」取消，紀政女士昨天召開記者會，痛責是中華奧會前組長姚元潮密告中國「東京奧運台灣正名」公投。姚元潮事後在臉書PO文解釋說，「並不是告狀，如果不講的話，未來會生很多嚴重問題，我曾在中華奧會任職，知道事情的嚴重性。」事實上道理很簡單，公投是台灣內部事務，成不成還難說，就算通過，也不一定過得了國際奧會這一關。姚說的嚴重問題到底指什麼？打壓台灣，怎麼都說不過去，「抓耙子」行徑令人不齒！

更扯的是，中國國台辦竟然出來亂噴口水，發言人安峰山表示，取消二○一九年東亞青年運動會，原因在於台灣一些政治勢力和「台獨」份子，在民進黨的縱容下推動「東京奧運正名公投」，公然挑戰「奧運模式」云云。這甚麼跟甚麼！

正名連署明明是民間發動，沒有政黨與政府參與（民進黨作壁上觀被罵翻了），國際奧會也無權禁止會員國連署、公投，這是各國公民的權利，安峰山扯甚麼鬼！換言之，奧會也並無規定不能連署，這是台灣人的權利，恰恰反證中國缺乏自信「看衰盧秀燕」年底選情。話說，蔣介石時代，紀政曾參加一九六○羅馬奧運、一九六四東京奧運年和一九六八墨西哥奧運，當年被介紹時都是以「Taiwan」名稱出場。那時怎沒有國民黨和統派批評蔣介石在搞台獨、賣台？被抓到的「抓耙子」姚元潮與國民黨政媒又哪根筋錯亂了？可否不要再扯台灣後腿？

（作者為二十七歲青年，新北市民）