自由廣場》強勢台幣之迷思應到此為止

◎ 黃天麟

在台灣，傾中統派媒體的強勢誘導下，市場形塑出一個幾近信仰的迷思，認為「強勢台幣有利台灣」。最近在報章上常出現的「股匯雙利空台幣恐下探31元」、「台幣連貶無疑是將台幣帶回貶值救出口的老路」、「匯率貶值雙面刃」等標題，無不在暗示「升值是好的，貶值是壞事」。受此氛圍的影響，這波「美元升值，亞洲貨幣競貶」的匯率調整，產生如下結果。

以上周末七月20日收盤價與四月初收盤價比較，人民幣貶7.95%、韓元貶7.3%、日圓貶5.78%、台幣貶5.4%，等於這三個多月台幣對人民幣升2.5%，對韓元升1.9%。

若以2016年以來（與2016年之平均匯率比較）的升貶幅度言，台幣升5.0%、人民幣貶2.3%、韓元升2.03%、日圓貶3.3%，可說這一年多來台幣是亞洲超強貨幣。

到現在為此，強勢台幣並未影響到台灣之經濟，上市櫃公司獲利去年達2.19兆元，今年第一季5356億元，增加21.69%，前五月出口亦增長11.2%，因為台幣對韓、中之升值還在企業可忍受或以技術升級來維持其競爭力。

但匯率對一國經濟之影響不在短期而在中長期。舉一個長期的觀察例，自1980年至今（2018年7月19日）台幣升14.9%、日圓升50.2%、韓元貶86.5%、人民幣貶342.6%，台灣是亞洲各國唯一與日本在過去三十年對美元升值的國家。顯然那一句「帶回貶值救出口的老路」完全昧於事實。事實是這三十年間，台灣就因「強勢台幣」，總體經濟之表現遠遜於韓國與中國。

再從中期（二至四年）觀察，2008年逢金融海嘯，韓元由929（2007年平均）貶至1106（2013年5月），貶幅19%，同一期間台幣由32.8升至29.8，升10.2%，等於台幣對韓元升值近30%，結果台灣兆元產業之一的面板受韓廠之削價傾銷全軍覆沒，四大面板廠兩年虧損達2427億（2011~2012）。韓國整體經濟即趁韓元之貶值拉大與台灣之距離。

本月19日美國總統川普直指人民幣貶值對美國不利，奪走美國的競爭優勢。川普是極少直接干與利率及匯率走勢的國家元首之一。不過川普之言是有根據的，如上述過去三十年來除台幣、日幣對美元升值之外，絕大部分國家對美元都屬貶值之列，人民幣對美元貶最多，韓元次之，奪走了不少美國的就業與成長。

台灣學媒較多傾向強勢台幣，因為這對出國有利，亦可促進企業西進。但實踐證明，強勢台幣並未使台灣突飛猛進。此波升值雖似尚未影響企業經營，但一年多來台幣對人民幣升幅已達7%，企業西進似乎正在增溫，必影響往後國內投資與成長。

希望「強勢台幣的迷思」到此為止，連美國總統都注意到了，台灣還要重蹈覆轍嗎？

（作者曾任國家安全會議諮詢委員、第一銀行總經理、董事長，現任國策顧問）