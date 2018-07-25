自由廣場》《林保華專欄》習近平是出訪還是外放？

因為美中經貿戰，中國政局出現震盪，還沒有跡象習近平會下台，然而對個人崇拜的打擊已經發展到把十九大包括「習核心」的標語都要拿下來，而且發生在習近平親信蔡奇管轄下的北京市昌平縣，可見這個衝擊力道不小。八月初召開的北戴河會議應會有進一步的啟示。然而在這關鍵時刻，習近平七月十九日居然出國訪問長達十天，未免使人驚訝。習近平上台以後，二○一四年訪問拉丁美洲那次，最晚也是七月二十四日回到北京。

習近平多次出訪，都有可能發生政變的傳聞，然而事後都沒事，因此也有人認為這次出訪與以前一樣，證明習近平權力的鞏固。這次出訪行程中，例如七月二十四日《人民日報》，頭版全是習近平的新聞，包括對處理最近爆發偽劣疫苗的「重要指示」，表明他仍然行使國家主席與黨總書記的職權，至少表面上是如此。

然而這次長時間的出訪，還是有他被「外放」之嫌，因為這次出訪主要是到南非參加金磚五國會議，可是又加上到阿拉伯聯合大公國、塞內加爾、盧安達訪問，回程可能還要經過模里西斯，才把時間拖得這樣長。

更奇怪的是代表團成員的組成。除了習近平夫人彭麗媛，其他有中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，及國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰等。這裡沒有一位涉及財經的副總理，而出席金磚五國會議，以及在其他國家推銷一帶一路，怎麼可能欠缺財經官員？

這些官員是清一色習近平人馬。不是訪問共產國家，卻放了一位中辦主任；楊潔篪與王毅是外交系統兩位最高頭頭，工作性質重複，根本不需要兩人同去，不過他們都是外交系統的鷹派，鼓吹習近平外交思想。何立峰倒是經濟學博士，是習近平在福建的老部下，掛上政協副主席的副國級職銜而沒有實權的「國家領導人」。

這樣一個出訪活動，更像是在關鍵時刻把習近平的嫡系人馬外放，不要讓他們在北京礙手礙腳。這樣便於非習人馬在北京進行「非組織活動」。搞不好至少在外交系統進行改組，轉而推行韜光養晦的外交路線。而原先作為習近平處理國際關係的第一智囊、政治局常委、主持書記處書記的王滬寧，傳說已經為習近平頂罪而失勢，而接替他負責書記處的丁薛祥也隨習近平出國。這種「真空」不讓人想入非非也很難。黑箱作業的中共高層內鬥，需要時間觀察結果。而最懸疑的是主導者是哪一位？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）