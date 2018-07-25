自由廣場》柯市長真的改變成真？

◎ 呂謦煒

柯文哲的競選口號日前出爐，「改變成真、持續發生」，吸引許多媒體與網友的目光。然而，改變真的成真了嗎？

政策改變沒有成真。柯文哲曾經推動「行動派出所」，執行派出所的整併，結果「行動派出所」乏人問津，在「行動派出所」內的警察更辛苦萬分，就連柯文哲本人也坦承失敗；柯文哲曾經力促內湖交通改善，但是四年了，內湖的交通卻沒有明顯的改善。

公民參與沒有成真。柯文哲上任之初力推的「i-Voting」計畫，號稱促進公民參與，讓民眾自己決定生活大小事。然而，四年來，僅有三十七件案件是真正透過「i-Voting」系統進行公民網路投票，而且其中大宗是各區公所推動的「參與式預算」提案；政府機關真正交給民眾決定，或者民眾主動提案要求政府機關改善的事項實在有限。這是「i-Voting」的初衷嗎？

素人參政沒有成真。柯文哲確實是個政治素人，然而，換了位置就換個腦袋，過去柯文哲競選團隊已有多人選擇與柯文哲劃清界線，柯文哲在台北三年來更消耗了二十三名一級首長，柯文哲的市政團隊明顯動搖。何況，柯文哲之前曾提出「兩岸一家親」言論，又為此道歉，牆頭草、兩邊倒，不就是為了現實的政治利益而改變自己的初衷嗎？如此一來，柯文哲執政後與其他政客們的行為，又有甚麼兩樣呢？

網紅行銷改變成真。不能不承認的是，柯文哲上任後與其他市長不同的，是更願意接觸或參與年輕人喜歡的網路世界，甚至參加網紅節目，獲得許多年輕人的欣賞。柯文哲與網紅的接觸，讓觀眾們耳目一新，這部分的改變確實看得見。

柯文哲說「改變成真、持續發生」，如果是指會持續與網紅合作，讓網紅點閱率飆高、自己的知名度也會有所提升，或許是大實話。但是這大概就與知名藝人的作為沒有甚麼兩樣吧。

（作者為前國民黨青年團總團長、台灣大學國家發展研究所碩士）