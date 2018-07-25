自由廣場》高雄真的又老又窮嗎？

◎ 曹耀鈞

日前有政治人物指出「高雄又老又窮」，筆者寧可相信他並非出於惡意中傷，而是觀察高雄的角度有些褊狹罷了，但是此話一出，著實令人傷感。

「又老又窮」中的「又老」，直指當地有眾多的年長高齡族存在之事實，但又會讓人感覺有隱含老人之於社會的負面承載性語意，如此形容實在有欠妥當。再說「又窮」一詞，是否也讓人感到對於貧窮階級的嫌棄，又老又窮的形容實在令人不捨，聽在高雄鄉親耳裡，分外刺耳。但這是事實嗎？

高雄市政府提出的國內各城市各項所得分佈、人口老化與人口流失數據，均已佐證高雄並非又老又窮，此處不再爭執贅述。要說的是，近年許多城市發展理論已堅實指出，一個城市的「宜居性」遠大於只強調表面的城市經濟發展。亦即，城市經濟發展固然重要，但畢竟受制於整個國家的產業分工及經濟發展規劃，並非個別地方政府所能單獨施力成事。但城市的文化、創意、美學、交通、醫療、弱勢福利、環境污染等因素，都是人民直接感受的生活品質，都是必須一一衡平的要項，也是地方政府可以立即施力的著力點，亦是我近年經常倡議的重點。期盼各市長候選人能就上述各端提出具體遠景，相互較勁才是正途。

就算有人不盡信地方政府提出的統計數字，惟除了政府機關定期公佈的各項施政成果外，天下雜誌與遠見雜誌每年也都有類似的全國性城市評比，建議候選人及其專業幕僚或學術顧問，不妨多下點苦功深入研究，或許就能提出較為中肯且有深度的芻議，而非流於誇飾性的標語。畢竟選舉只是一時，政治人格的高度應是更重要的，筆者不論政治顏色，同樣的給予祝福並諍言如上。

（作者為台灣透明組織研究員，高雄市科技管理學會監事）