鏗鏘集》解構，虛無化的政治盲點

鄭南榕基金會的攝影家劉振祥「查某人的二二八」展，台灣女性的容顏在苦難中發出幽微的光。畫家、報人、醫生、法官…台灣的諸先輩遇難，但妻子兒女在困境中仍然力爭上游，在各領域發亮。為什麼？這是台灣社會力中美好的一面。閉幕展座談會的情境對照屏東縣一位女性議員咬人暴紅後與柯文哲的見面會，會不會咬人竟成話題。台灣怎麼了！

二二八事件之後，台灣人長期蹲著，忍受類殖民統治以祖國之名的壓迫。在困頓中也有戰後來自中國的有良心知識份子和台灣本土進步人士合力促進民主化，都在戒嚴時代蔣體制黨國被迫害。

一九六四年彭明敏師生「台灣人民自救運動宣言」未能促成國民黨中國改弦易轍、終至中華民國的中國被中華人民共和國取代。一九七九年美麗島事件再揭竿而起，為民主為自由為人權而推展的政治改革運動形塑了台灣的形貌。

一九九○年代的野百合運動，二○一○年代的太陽花運動，展現台灣青年的生命力，都是開展台灣民主化的能量。中國國民黨在台灣藉挾持中華民國壟控統治權力的妄想被一波又一波，連續發展的台灣社會力阻止了。

台灣的國家正常化並未完成。在正常國家、類似中國國民黨的政治團體在轉型正義處理下，未經轉型改名落實本國，可能無法參與選舉。但中國國民黨在台灣仍可能在總統選舉、國會議員選舉的政黨輪替取得政權，甚至國共合謀，威脅台灣。

中國國民黨在台灣留下許多爛攤子，民進黨從美麗島事件奠基，經陳水扁二任總統，在馬英九又二任總統之後，蔡英文總統執政二年多，國家正常化仍在追尋之中。中國國民黨爛，民進黨也許不夠好，要鞭策。但政治的第三勢力呢？怎會是虛無主義的虛張聲勢！胡亂的解構！

正常的台灣，應該不存在中國的政黨。若民進黨之外，有相對本土的政黨競爭，當然有助於政黨政治的發展，若中國國民黨台灣化也可以重新再起。在統獨左右這種異於正常國家政治光譜，台灣的政治改革不只牽涉到左右，也牽涉到國家的存在條件，成為困局。這是被類殖民統治的台灣，國家存在論的盲點。

在這種盲點下，以非藍非綠卻不追求國家建構的政治力量，不只是對中國國民黨的解構，也是對民進黨的解構，對台灣的解構。純潔的力量被白目化了。第三種力量應該是像時代力量、社民黨、基進黨、綠黨…的發展。在中國國民黨從台灣消失以後，與民進黨形成台灣的相對政治力量。不應該是柯文哲現象的發酵。這不是動人的政治力量，只是讓殖民餘緒嘲笑台灣人而已！（作者李敏勇，詩人）