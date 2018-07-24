社論》防衛台灣 自助人助

中國十八日起在浙江海域進行實彈演習，昨天結束。前後六天的軍演，有中國媒體說，是「針對台獨分裂份子量身訂製」；這是中國對我武嚇的最新動作，具體凸顯中國是我們的最大威脅。無獨有偶，上週在美國的一項安全研討會上，美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長瑞伊（Christopher Wray）指出，中國是美國面臨「最廣泛、最具挑戰性、最重大的威脅」；中情局（ＣＩＡ）主管東亞任務官員柯林斯（Michael Collins）也強調，中國正對美國發動「不露聲色的冷戰」，蠶食美國優勢，以取而代之成為全球超級強權。

綜合ＦＢＩ與ＣＩＡ的分析，中國為達成「唯一超級大國、唯一經濟大國」的野心，正窮盡國家權力一切手段，不論合法或非法、公開或私下、經濟的或軍事的，試圖破壞美國的地位。中國聚焦每個行業及社會層面，不論學術、研發，從農業到高科技，它對全美五十州派出間諜：傳統間諜、經濟間諜；傳統情報員、非傳統情報人員；網路間諜、實體間諜；它都使出完全的國家行動。但擔任ＦＢＩ局長十個月的瑞伊也強調，從美國的行政部門到國會、在西方國家之間，人們對中國的滲透、干預已然覺醒，且正產生行動共識。

美國視中國為安全及國防主要威脅，具體表達於去年底及今年初分別發表的國家安全、國防戰略兩項報告，報告當時仍把中國與俄羅斯並列；如今美國情治首長單挑中國，特別在最近俄國介入美國大選的爭議之後，更凸顯了中國威脅的嚴重性，且不只來自行政部門，國會及兩黨也大為警覺而亟謀採取反制行動。事實上，僅以瑞伊所說的經濟間諜一項，據聯邦貿易代表署（ＵＳＴＲ）去年發布的報告，中國盜竊知識產權一年造成美國損失六千億美元。

從而，ＦＢＩ與ＣＩＡ上述分析，具體陳述情治單位對中國實際作為的評估，再度彰顯了美國朝野對中國危害的嚴肅警覺。如此警醒，進而形成主流意見與共識，有極其重大意義。第一，這是川普政府從經貿方面對中國動手所根據的事實及民意基礎，有此基礎，中國僅從貿易順差或關稅手段回應，不從本質上調整目標、改變作為，川普政府不會善罷干休。其次，習近平野心外露，對內獨裁稱帝，對外大肆擴張，已成麻煩製造者，激起了「印太戰略」等各國協同反制，絕非中國以「銳實力」的收買籠絡手段或撒錢所能扭轉形勢。

對台灣來說，身為中國亟欲併吞的目標，連美國都把它視為最大威脅，我們別無選擇，只能為台灣海峽可能出現的最壞狀況做好準備。中國併吞的策略很清楚，以表面「和平」的手法招降，威逼利誘，以動武為最後手段。我們所面對的挑戰很嚴厲，經歷馬英九政府卑躬屈膝也鬆動不了中國絲毫野心之後，更絕無掉以輕心、心存幻想的奢侈，須盡全力強固自我防衛力量，也要增進與美日等國的軍事合作，化為抗拒中國併吞的堅實力量。

就此而言，蔡英文總統昨天說，國防是我們的責任，要盡最大力量防衛台灣；外交部長吳釗燮告訴ＣＮＮ，若無美國持續的軍事支持，台灣將容易遭北京當局武力占領。執政當局所說的，都是符合現實和常識的話，問題在是否真正落實於施政作為。

國防預算是最基本的檢驗標準。編製中的明年國防預算，僅見微幅增加，連年不及國內生產毛額（ＧＤＰ）的二％，與蔡英文選總統所承諾的三％頗有差距。在中國持續擴軍，我國於「全球火力」國際軍力排名跌落的現實環境中，這既不足以展現主政者已盡全力防衛國家，也無以向盟邦表明台灣有捍衛自身國防的決心。

另一方面，如今在野的中國國民黨，當年曾創下以國會多數席次，六十九次封殺向美國軍購包括八艘潛艦案的紀錄；如今它的過氣前主席、現任立委仍成群結隊，前去北京與共產黨勾勾搭搭，令人不齒。

增強國防，抗拒併吞，因而不是喊口號就能濟事。天助自助者，自助而後人助，在討論美軍是否馳援我國對抗中國武力攻擊之際，台灣人民應檢驗政治人物，從對國家忠誠到實際表現，是否真正維護國家安全與國防。