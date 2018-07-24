自由廣場》老班長的遺產談「意定監護」

◎ 吳一忠

法務部參酌英、日、德等國，決定在民法中增訂「成年人意定監護」，成年民眾可指定監護人負責照護、管理財產，監護人不限家人或親屬，個人深表贊同。

前陣子我在軍中的老班長因病往生，他是跟隨國民政府來台的老榮民，在大陸結過婚有二子。來台一生未婚，認了一位義子，是我在部隊的學長。老班長和義子相互扶持五十幾年，但在法律上老榮民仍屬於單身，在台灣若無繼承人，遺產將由榮民服務處接管。

榮民服務處前來清查遺產，要學長交出老班長的存摺證件，卻忘了他的生活起居，都由學長家人照料，喪葬事宜也一手承擔，兩人雖然沒有血緣關係，卻比親人還親，老班長才會在生前立下遺囑，將遺產全交由學長處理。

但是榮服處強調一切依法，遺產可以扣留三年，學長對此深感困擾，因為老班長在大陸的兒子專程來台，要繼承應得的持分，若是遺產不能動支，勢必增添不少問題，於是找榮服處協調。

學長找出相關法令，證明兩人雖非親屬，但共同生活超過半世紀，應視為家屬。何況老班長生前立下遺囑，要將遺產留給義子及大陸兒子，表示已立了法定繼承人，遺產自應交由繼承人處理。

隨後老班長在大陸的兒子來台，要把父親的骨灰迎回故鄉，榮服處協辦出境文件等事宜，使得老班長能夠落葉歸根，爾後也參加喪禮追悼致敬，讓此事有了比較圓滿的結局。

遺憾的是，老班長存摺內的錢仍是無法動支，必須留給大陸從沒盡過孝道的兒子，隨侍在側照顧的人反而沒有資格，這是何等的不公平！欣聞法務部擬修法增訂「意定監護」，若是早點立法通過，就可避免這個問題了。

（作者為榮民，嘉義縣民）