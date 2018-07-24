自由廣場》貝拉納事件考驗馬克宏危機處理能力

◎ 梁崇民

最近幾天法國因為貝拉納事件（Affaire Benalla）而鬧得沸沸揚揚。2018年5月1日，法國民眾在勞動節遊行時，貝拉納（Alexandre Benalla）以「觀察員」的身份，置身於「鎮暴警察」（CRS）之中。原本任務只在於「觀察」的貝拉納，竟然戴著鎮暴警察的頭盔和臂章擅自執法，對遊行中的一男一女暴力相向。他先是將一名年輕女性拉到路邊用力壓制她坐在地上，接著又對一名已經被鎮暴警察包圍的年輕男性暴力相向，將其壓制打倒在地，而這一切都被旁觀者以手機錄了下來。這段影片在社群網路上流傳之後，引發了軒然大波。民眾赫然發現年僅26歲的貝拉納不但是法國總統馬克宏的貼身親信，並且還是法國總統府辦公室副主任（adjoint du chef de cabinet）。

年紀輕輕的貝拉納，能夠在26歲當上法國總統府辦公室副主任，自是意氣風發，違法擴權而不自覺。由於貝拉納長期以來負責馬克宏的安全事務，兩人關係非比尋常，並且在事發之後，法國總統府只是虛應故事，更是引起全國公憤。貝拉納非法暴力事件發生之後，法國總統府只將這貝拉納停職兩週，並且還涉嫌說謊。總統府發言人曾經公開表示貝拉納不再負責馬克宏的安全事務，但在7月14日法國國慶慶典時，貝拉納卻仍然參與後勤工作。如果貝拉納只是一般警察，一定會被停職調查，並且必須面對嚴重的刑事和行政責任，但他因為是總統的親信，而享有特權，免於受罰，民意當然不滿。

2018年7月20日，法國國民議會反對黨議員，包括極左的法國不屈黨（FI）、共產黨（PCF）、社會黨（PS），以及中間派政黨獨立民主聯盟（UDI），右翼的共和黨（PR）要求內政部長柯隆布（Gérard Collomb）說明，並呼籲法制委員會立即啟動相關調查。由於事情愈鬧愈大，迫使法國司法部長貝魯蓓（Nicole Belloubet）在2018年7月22日宣布：因為貝拉納事件導致國會無法正常運作，在動盪不安的情況下，法國政府決定暫時擱置討論法國修憲（révision constitutionnelle），等到情況恢復穩定時再繼續討論修憲事宜。在紙包不住火的情況下，貝拉納與另外四人已於2018年7月22日被檢察官起訴。2018年7月23日，法國國民議會也火速組成調查委員會，要求內政部長柯隆布和​​巴黎警察局長德爾普艾序（Michel Delpuech）出席接受質詢，以釐清案情。

在民主法治相當成熟的法國，貝拉納事件是否可能發展成為國家危機，或重大政治危機，仍有待觀察。如果內政部長，甚至馬克宏總統很早就知情，並且涉嫌包庇、保護貝拉納，則危機會繼續往上延伸擴大。如果馬克宏、柯隆布能夠完美切割，證明與貝拉納事件無涉，則可將大事化小。而如何完美切割正在延燒中的貝拉納事件，將再次考驗馬克宏的危機處理能力。

（作者為巴黎第一大學國際關係博士，輔仁大學教授）