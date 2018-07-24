自由廣場》離岸風電 「吹」生綠能家園

◎ 周晨蕙

我國綠能科技產業創新推動方案以創能、節能、儲能及系統整合作為四大主軸，並設定於2025年再生能源發電量占比達20%之目標。當中在風力發電的部分，風力發電四年推動計畫（2017~2020年）目標累計設置量分別為陸域風電814MW、離岸風電520MW。在離岸風電的部分，則已分別完成離岸風電所需之四大港規劃，以及區塊開發政策環評，並推動潛力場址開發，取得備查容量超過10GW。

我國的鄰國日本，其經濟產業省於2015年七月公布「長期能源供需展望」（長期エネルギー需給見通し，又稱エネルギーミックス），提出日本2030年再生能源發電量占比達22%~24%之目標，當中風力發電目標累計設置量為10GW。根據日本於本（七）月最新公布之「第五次能源基本計畫」，2016年時日本零碳電力比例約為16%，當中再生能源電力為14%，與2030年再生能源發電量占比達22%~24%之目標仍有相當一段距離。因此得出結論認為，若要達成再生能源發電量占比之目標，仍有賴於持續發展並導入風力發電、太陽光電，以及地熱與生質能等再生能源。而當前日本之再生能源發展過於側重太陽光電，考量再生能源之平衡發展與擴大推動，風力發電遂成為日本未來之重點發展項目。風力發電可概分為陸域風電與離岸風電，離岸風電由於風力不會受到建築物或地形之干擾，且風場之風力來源穩定，對於同屬多山地形且地狹人稠之日本與我國而言，自然成為要提升再生能源發電量占比所不可或缺之項目。

日本風力發電協會（JWPA）於今（2018）年二月，針對日本內閣於同年三月通過之「促進離岸風力發電設備整備之海域利用法案」（海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律案）之立法提出建議（本法案已於今年三月通過並送國會審議）。JWPA指出，未來離岸風電導入量逐年成長1~2GW，將有助於風力發電設備供應鏈及相關產業形成，如離岸風機組裝與零組件、配件製造、船舶製造、基礎設施維護作業，以及作為據點之港灣整備等，可創造長期穩定之產業及地方工作機會。依JWPA估計，日本於2030年離岸風電導入量達到10GW時，其所累計之直接投資金額將達到5.1~5.7兆日圓，經濟帶動效果更可達13~15兆日圓，並可創造8.5~9.5萬人次之就業機會。此外，由於風力發電為自產能源，不會受到化石燃料價格影響，2030年離岸風電導入量達到10GW時，累計減少之化石燃料費用約可達1.2兆日圓，同時能夠提高國內能源自給率及能源供應的穩定性。

行政院院會於今年一月通過，現由立法院審議中之「再生能源發展條例修正草案」於第六條規定，主管機關經考量國內再生能源開發潛力，得規劃再生能源發電設備推廣目標總量達1700萬瓩（17GW），則係於法律位階將再生能源發電量占比目標明確化。我國與日本同為海洋國家，均為多山島嶼且地狹人稠，於再生能源發電量占比之設定目標亦近似。於此能源轉型之關鍵時期，日本於再生能源及離岸風電之推動經驗，甚值我國參考。

（作者為資策會科技法律研究所研究員）