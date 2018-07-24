自由廣場》房屋稅不改不行

◎ 李基勝

據報載，台北市議員指出，大群館若為單一門牌，應繳納六萬四千餘元房屋稅，一九九八年落成至今年共應繳納一百二十萬餘元，但大群館切割為九十九個門牌，而不用繳納房屋稅，柯市長也認係合法節稅。

因為依照現行「房屋稅條例」規定，稽徵機關應依據不動產評價委員會評定之標準，核計房屋現值（第十條第一項），房屋稅依房屋現值課徵（第五條第一項），但住家房屋現值在新台幣十萬元以下者，免稅（第十五條第一項第九款）。儘管各地方政府就其轄區內房屋有評定其現值之權，但仍受限於前揭規定，不能決定住家房屋之起徵點，所以大群館不繳房屋稅是合法的。

儘管地價稅應就所有權人在每一直轄市或縣（市）轄區內之地價總額計徵，但房屋稅卻無相同規定。雖然「各地方政府得視所有權人持有房屋戶數訂定差別稅率」，對持有較多房屋者，課以較高的稅率，對於應稅房屋多者固然不利，但對於免稅房屋多者則甚有利，且應稅房屋多者未必比免稅房屋多者富有，報載之大群館即其顯例。此外，擁有數戶勉強符合起徵點房屋者，其現值總額也可能遠低於一戶豪宅，而比後者適用更高稅率。

由此可見，房屋稅必須重新檢討，並比照地價稅採歸戶總額課徵；必要時，更應採累進稅率，俾得量能課稅，才符合租稅正義。

（作者現任公務員，新北市民）