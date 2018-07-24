自由廣場》租稅特赦的虛與實

◎ 魏世昌

報載為鼓勵並吸引海外資金回台，幾位民進黨立委提議「促進境外資金回國投資特別條例」，針對境外資金匯回台灣，課徵一次性稅額（個人適用四％、八％、十二％，公司則適用七％、九％等優惠稅率）並給予租稅特赦。但租稅特赦除了可能造成匯率波動、新台幣升值等問題，更攸關租稅正義。若從租稅公平的角度來看，匯回資金就要求租稅特赦，不僅對於誠實申報、合法繳稅的國民「不公平」，難道不也等同變相鼓勵民眾不需要誠實？不誠實還是有機會得到赦免嗎？而且在特赦的大旗下，反而讓想方設法外逃的應稅所得，有了機會漂白回台，獎勵作弊者、造成稅損的政策，焉有支持之理！

此外，資金從國外匯回，會不會反而一古腦兒地投入房市，造成房價飆漲、擴大貧富差距，引發嚴重的社會問題，對台灣投入國內實體經濟毫無幫助？君不見二○○九年馬政府大降遺產及贈與稅，將稅率上限從五十％降到十％，當時也是以「刺激經濟增長、希望富人將資金回流台灣」為由，實際上卻是回流的資金幾乎全拿去炒不動產，使得台北市、新北市等都會區的房價節節攀高，這其中遺贈稅率降至十％，是極為重要的因素。凸顯即令原本政策立意良善，若沒有配套，不僅未能引導資金回到公共基礎建設，反而使稅減脫序，淪為台灣政治人物操作稅制的荒謬和一場精密計算的炒房秀。

然而根據主計總處預估，台灣今年的超額儲蓄將來到二兆二千八百多億元，已經連續五年超過二兆。可見台灣現在民間投資不振主因，並非國內資金不足，缺的是好的投資項目與機會。而這是用租稅特赦引導資金回流可解決的嗎？

（作者任職資訊業，宜蘭縣民）