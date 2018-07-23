鏗鏘集》討厭意識形態的人

網路時代的來臨，使民主社會資訊傳播多元、流通快速，但社交媒體傳播卻進入有自由、無專業的時代，影響眾多年輕世代的思考與行為。

在黨國統治時代，評人論事，要看黨國臉色；在網路時代，只要不觸犯誹謗、妨害名譽，對人對事批判，已經百無禁忌。新的傳播時代造就一批速食新星：網紅。

威權統治下，媒體不能碰敏感的政治問題，只有靠「社會新聞」羶色腥，譁眾取寵；心向自由民主者都想改革，打破禁忌，但現在自命白色、「討厭意識形態」的政客，卻把它美化為「亞洲價值」，反對用意識形態檢驗別人。

據說他的高論受年輕世代的歡迎，也成網紅的最愛，真是半吊子高智商的禍害。一個人的意識形態是自己的中心思想與原則，自己應感到自豪，不必怕別人檢驗。

在經濟、社會政策、憲法解釋各方面，美國保守派與自由派各有不同的主張，共和黨是保守派，民主黨屬自由派，川普內定的大法官卡瓦納有保守派標籤，他的言論也正受民主黨的檢驗。

柯素人既信仰法西斯意識形態，擁抱毛澤東、李光耀、蔣經國，當然應受質疑與挑戰；他接受台灣屬於中國一部分的「一家親」，屬國家認同問題，比他對政治、社會政策的想法，更應受選民的檢驗。

年輕世代被誤導，以為有意識形態是頑固可恥，但沒有中心思想與信仰，在政治上便容易陷入對人物的主觀好惡，流於選美，而非政策的認同。

網路世代如果不知誠實，善用自由表述理念，只是隨興被人利用，以造謠和傳佈假新聞愚弄社會為能事，那國家發展堪憂。人民不講誠信的國家，無可避免地會陷入混亂與脫序。

（作者王景弘，資深新聞工作者）